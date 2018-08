Das Millionenspiel – Der SWR3 eSport-Report Studium finanzieren durch eSport Morgens ins Büro kommen, den PC und die Kaffeemaschine einschalten und dann stundenlang auf den Monitor schauen. So sieht der Arbeitsalltag von Alex aus Mainz aus. Klingt vollkommen normal – ist es aber nicht. Alex ist eSport-Profi. mehr...

Noch ist eSport in Deutschland kein offiziell anerkannter Sport. Das soll sich aber bald ändern. Die Bundesregierung hat das Thema eSport auch in ihrem aktuellen Koalitionsvertrag aufgenommen und möchte es als offizielle Sportart anerkennen.

Darüber hinaus steht im Raum, ob eSports sogar eine olympische Disziplin werden soll. Einer der Punkte die aktuell noch dagegen sprechen: Die Sportarten dürfen nicht in der Hand einzelner Unternehmen liegen.

Für den eSport würde die offizielle Anerkennung einen wichtigen Schritt nach vorne bedeuten. So könnten junge Talente zum Beispiel (finanziell) gefördert werden. Außerdem könnten die Sportler durch die vereinfachten Strukturen besser reisen.

eSport Rekorde

Mehr als 125 Millionen Menschen haben im letzten Jahr den Shooter „Fortnite“ gespielt. Das Spiel ist so erfolgreich, dass es ab Herbst auch eigene eSports-Turniere bekommt. dpa

Belastungen wie bei Profi-Sportlern

Prof. Dr. Ingo Froböse spricht sich deutlich für den eSport aus und sagt, dass es viele Parallelen zwischen eSportlern und anderen Profi-Sportlern gibt. Zum Beispiel auch die Belastungen und der körperliche Stress, den eSportler haben. In Speichelproben von eSportlern wurde ein vergleichbar hoher Kortisolwert (Stresshorm) nachgewiesen, wie bei Rennfahrern.

Das Millionenspiel – Der SWR3 eSport-Report Das sind die Best-Payer Wer als eSportler das ganz große Geld verdienen möchte, der spielt nicht den Fußball-Simulator. Auch wenn das Spiel bei vielen sehr beliebt ist, das große Geld wird mit anderen Spielen verdient. Das müsst ihr über den Best-Payer im eSport wissen. mehr...

Mit 160-180 Schlägen pro Minute ist auch der Puls der eSportler auf einem ähnlich hohen Niveau, wie bei einem Läufer. Laut Prof. Dr. Froböse von der Sporthochschule in Köln, machen auch Dinge wie taktisches Denken, schnelle Reaktionsfähigkeit und Teamfähigkeit eSport zu Sport.

Um sich besser organisieren zu können, wurde im November 2017 der Dachverband ESBD (eSport-Bund Deutschland) gegründet. Mithilfe dieser Organisation sollen Regelwerke vereinheitlicht werden. Darüber hinaus soll sie dabei helfen, gemeinsame Strukturen zu erstellen und eSports in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.

eSport – Der Sport der Zukunft?

Aber auch wenn eSport noch nicht offiziell als Sport anerkannt ist – weltweit erfolgreich ist eSport schon jetzt. Das haben auch große Sportvereine in Deutschland mitbekommen. Immer mehr Vereine installieren eSport-Ressorts, weil sie glauben, dass eSport mehr als nur ein Trend ist. Darunter zum Beispiel auch Vereine wie der TSG Hoffenheim, Wehen-Wiesbaden, FC Schalke 04 oder auch der VfB Stuttgart.

Ich bin davon überzeugt, dass in Deutschland über die nächsten zwei bis drei Jahre nahezu jeder Verein in den eSport-Bereich einsteigen wird. Christian Ruf, Bereichsleiter digitaler Vertrieb beim VfB Stuttgart

Der Bereich eSport ist aber nicht einfach ein neuer Teil vom VfB Stuttgart. Auch die Spieler untereinander zu vernetzen ist dem Verein wichtig. So kommen zum Beispiel Fußballprofis zu den eSport-Events und umgekehrt.

Wir haben schon ein Mannschaftsbild geschossen, wo auch unsere eSportler drauf vertreten waren, um ganz klar zu signalisieren, dass wir eSports als wichtig sehen und da auch ein Signal nach außen senden möchten. Christian Ruf, Bereichsleiter digitaler Vertrieb beim VfB Stuttgart

Für den VfB Stuttgart muss das Kernprodukt Fußball aber immer im Vordergrund stehen. Darum wird der Verein auch nicht in jeder eSport-Disziplin antreten.

Das sind die beliebtesten eSport-Spiele

Insgesamt gibt es rund 50 verschiedene Disziplinen und Spiele, in denen die eSportler innerhalb der ESL antreten können. Die meisten Anhänger haben Spiele wie League of Legends, Dota 2, Counter-Strike oder die Fußball-Reihe FIFA.

Immer wieder werden aber auch neue Spiele mit aufgenommen, für die es dann innerhalb der ESL Turniere gibt. Ab Herbst kommt der aktuelle Kassenschlager Fortnite dazu. Der Grund? Das Spiel hat weltweit inzwischen mehr als 125 Millionen Spieler, lässt sich sehr gut vermarkten und bietet die idealen Voraussetzungen für eSport. Tausende Fans haben ihren eSport-Stars 2017 im Stadion zugeschaut, als in Seattle die Championchips im Spiel „Dota 2“ ausgetragen wurden. dpa/picture-alliance

Welche Spiele eignen sich für eSports?

Damit ein Spiel überhaupt eSport tauglich wird, müssen verschiedene Punkte erfüllt werden. Dafür reicht nicht alleine die Popularität des Spiels. Es müssen unter anderem messbare Erfolge erzielt werden können. Für jeden Spieler müssen – abgesehen von den eigenen Fähigkeiten – die gleichen Voraussetzungen gelten. Nur so kann ein fairer Wettbewerb gewährleistet werden.

Wer investiert in diesen „Sport“

Neben vielen Profi-Sportvereinen steigen auch immer mehr Großkonzerne in den digitalen Sport mit ein. Vodafone zum Beispiel, Gilette oder die Fast-Food-Kette Arby's.

Da Unternehmen die Teams sponsoren, ist der Leistungsdruck für die Teams enorm. Wer in der Liga verliert oder absteigt, der verliert häufig Sponsoren, da er keine Reichweiten mehr bekommt und somit für die Sponsoren uninteressant wird. Die Sponsorengelder machen allerdings so einen bedeutenden Anteil an der Finanzierung der Teams aus, dass diese nach einem Abstieg zum Beispiel überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind und sich mitunter auflösen.

Fortnite – Vom Hype zum eSport

Doping – Auch im Bereich eSports ein Thema

eSport-Profis sind – wie andere Profisportler – extremen Belastungen ausgesetzt und stehen unter einem enormen Druck. Kein Wunder, dass auch hier Spieler versuchen sich durch Doping einen Vorteil zu verschaffen. Immerhin steht Profis in diesem Bereich eine kurze Karriere bevor. Wer über 25 ist, verliert an Reaktionsgeschwindigkeit und wird schnell zu alt für den Sport.

Gedopt wird im eSports mit Mitteln für ADHS-Patienten. Ritalin oder Adderall. Das steigert die Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Auch wenn es noch keine offiziellen Kontrollorgane gibt, so achtet zum Beispiel der FC Schalke 04 auf das seine Spieler dopingfrei sind.

Auch die eSportler müssen vor Vertragsunterzeichnung zum Medizincheck. Der ist allerdings „nicht so umfangreich wie bei den Fussballprofis“, sagt Teamchef Tim Reichert.

Hobbyzocker vs. Pro-Gamer

Kann ein Hobbyzocker einen echten eSport-Profi bei einem Match Mann gegen Mann schlagen? Wir haben den Test gemacht und Morningshow-Moderator Sascha Zeus gegen einen eSport-Profi vom VfB Stuttgart antreten lassen.

Nicht alle finden eSport gut

dpa/picture-alliance

Es gibt aber auch Gegenstimmen, was das Engagement der Fußballvereine angeht. Bayern-Chef Uli Hoeneß ist strikt gegen eSport bei der Fußballabteilung des FC Bayern. DFB-Präsident Reinhard Grindel sagt, eSport sei für ihn kein Sport. Christian Ruf und der VfB Stuttgart sehen das anders:

Es ist auch eine Denkleistung und um es ausführen zu können, muss man sehr viel Sport treiben – um fit zu sein, auch im Kopf, auch die Reaktionsfähigkeit. Es gibt auch andere Sportarten, die noch weniger Bewegung haben und trotzdem olympisch sind. Online werden die meisten Spiele und Turniere der Profis schon übertragen. Christian Ruf (Bereichsleiter digitaler Vertrieb beim VfB Stuttgart) kann sich eSport in Zukunft auch durchaus als Teil der Sportschau vorstellen.