Neben vielen neueren, dünneren und leistungsstärkeren Laptops, wird in diesem Jahr auch die Smart-Home-Technik im Vordergrund stehen.

Smart-Home-Technologie einer der Höhepunkte

Als Teil der Smart-Home-Idee nutzen viele schon die kleinen Assistenten Amazon, Apple und Google. Genau diese sollen in Zukunft, dank vieler Updates, noch mehr in den Haushalt integriert werden und bald auch schon mehr können, als Kochrezepte und Wetterberichte von sich zu geben, die Rollläden herunterzulassen und die Heizungen zu steuern.

In Zukunft soll unser ganzes Heim mit diversen Gadgets vernetzt sein. Zum Beispiel auch auf einer ganz neuen Ebene: Gerüche. Die können in Zukunft per Home-Assistent gesteuert werden.

Auch auf die flauschigen Lieblinge hat es die CES abgesehen. Zum Beispiel mit einer automatisierten Futter und Getränkestation, die per App gesteuert werden kann.

Entwickler aus Karlsruhe auf der CES

Neben den Smart-Homes wird aber auch die smarte Mobilität ein Thema auf der CES 2018 sein. Wir können uns also schon mal darauf einstellen, dass das selbstfahrende Auto auf jeden Fall kommen wird. Das wird dann auch eine Art Infotainment-Tempel, der hauptsächlich noch durch Gesten oder die Sprache gesteuert wird.

Das Auto wird praktisch zu einem Super-Computer, an den am Ende nur noch vier Rädern angeschraubt werden müssen.

Auch ein Entwicklerteam vom FZI (Forschungszentrum Informatik) aus Karlsruhe arbeitet an der Zukunft der Automobiltechnologie.

Das Team stellt in Las Vegas ein System vor, das während der Fahrt den Fahrer analysiert. Dabei geht die Technik von Timon Blöchner und seinem Team deutlich weiter, als bekannte Systeme, die zum Beispiel Müdigkeit erkennen und die bereits jetzt in einigen Fahrzeugmodellen verbaut sind.

Unser System ist in der Lage Vitalparameter, wie die menschliche Herzrate und eben auch die Mimik von dem Fahrer über eine Kamera zu erfassen. Über die Herzrate können wir auch messen, wie gestresst zum Beispiel ein Fahrer ist, also das Stresslevel. Und über die Mimik versuchen wir eben auch die Emotionen des Fahrers zu erkennen. Timon Blöchner vom FZI Karlsruhe

Wearables für den ganzen Körper

Nicht nur unser zu Hause und unsere Autos sollen smarter werden, sondern auch an unserem Körper soll demnächst – abgesehen von uns selbst – bald viel Smartes dran sein. Wearables, also tragbare Elektronik, analysiert und hilft uns wortwörtlich bei jedem Schritt. Neben neuen Smartwatch-Modellen mit Pulsmesser und Schrittzähler sind das auch medizinische Helfer, wie zum Beispiel Socken für Diabetiker.

Die Technik soll uns aber nicht nur beim aktiven Lebensstil unterstützen, sondern auch während wir schlafen. Vorgestellt wird zum Beispiel auch ein Stirnband, das nicht nur unsere Schlafdaten sammelt, sondern uns per Deltawellen und Audiosignalen in den Tiefschlaf versetzen soll. Damit wären Schlafprobleme dann wohl passé.