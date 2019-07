Neu ist die App nicht, aber die Qualität der Ergebnisse hat sich seit 2017 deutlich verbessert. Das Prinzip: Man lädt ein Bild von sich in die App und bekommt ein neues Bild mit einem deutlich älteren Ich ausgespielt. Der Spaßfaktor ist dabei ziemlich hoch – der Preis, den man dafür zahlt aber auch.

Daten werden eingesammelt

Socialmedia-Experte Daniel Berger hat im Interview mit SWR3-Moderator Sebastian Müller erklärt, was man für ein Faceapp-Bild alles hergibt:

„Einige Rechte sind nötig, damit der Service überhaupt funktioniert.“

Der Betreiber der App räumt sich wohl aber auch ein, dass er viele Dinge ohne Limit speichern könne oder die Fotos kommerziell nutzen und weiterverarbeiten dürfe, wie er möchte, so Berger.

Vielen Nutzern dürfte das gar nicht so angenehm sein, was sie für Rechte einräumen an ihren privaten Fotos. Das ist ein bisschen schwierig. Man muss dem Betreiber da dann doch vertrauen, dass er die Daten auch wirklich löscht, wenn sie nicht mehr verwendet werden. Daniel Berger

Das Problem sei wie bei vielen Apps, dass sich die Leute die Nutzungsbedingungen nicht durchlesen, weil die sehr lang und auch oft etwas seltsam formuliert sind.

Sollte man die App besser nicht benutzen?

„Tatsächlich ist in den USA die Diskussion jetzt auch groß, was Datenschutz angeht“, so Berger. „Das ist für die USA aber eigentlich eher ungewöhnlich, weil die Amerikaner diesbezüglich etwas freizügiger bei den privaten Dingen sind. Die US-Demokraten haben jetzt gefordert, dass das FBI sich die App mal anschauen soll, da die Betreiber der App in Russland sitzen. Da ist durchaus schon ein bisschen Hysterie herauszulesen.“

Was kann schlimmstenfalls passieren?

„Man muss sich bewusst sein, dass dieses Foto auf einem fremden Server liegt und man dann keine Kontrolle mehr darüber hat“, erklärt Berger. „Dieses Foto ist für unbestimmte Zeit irgendwo gespeichert. Also sollte es kein zu intimes Foto sein. Es ist quasi wie eine Postkarte. Es könnten andere Leute sehen, zum Beispiel die Mitarbeiter dieser Firma. Man hat eben keine Kontrolle mehr darüber. Das gilt aber auch, wenn ich Fotos bei Facebook hochlade. Da habe ich auch nicht die Kontrolle darüber, ob und wann dieses Foto gelöscht wird.“

Datenklau? Einige Stars sind trotzdem dabei...

