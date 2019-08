Als Junge im Grundschulalter wollte ich unbedingt wissen, was passiert, wenn man ein Kabel in die Steckdose steckt. Ich war zu feige, das zu testen und so habe ich abends meinem Bruder (wir hatten ein Zimmer zusammen) ein Draht von einem Fahrrad in die Hand gegeben und gesagt, er solle mal schauen was passiert, wenn man den in die Steckdose steckt. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Damals so um die 6 Jahre, und er hat es tatsächlich gemacht. Er bekam einen Stromschlag, saß dann heulend auf dem Boden und meine Eltern kamen dann ins Zimmer. Mein Bruder hat mich aber nicht verpfiffen! Heute lachen wir drüber. War schon ziemlich blöd. Christian aus Ludwigsburg