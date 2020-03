1. Frauen bekommen für die gleiche Arbeit das gleiche Geld.

Das stimmt leider nicht: Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat), liegt der Lohnunterscheid zwischen Männern und Frauen, also der sogenannte „Gender Pay Gap“, im EU-Schnitt bei 14,8 Prozent. Dabei steht Deutschland mit knapp 21 Prozent nach Estland mit 22,7 Prozent am schlechtesten da. Erkennbar ist auch, dass sich insgesamt wenig tut. Im Gesamtschnitt der EU ist der Pay Gap zwischen 2010 und 2018 um gerade einmal 1 Prozent gesunken. Da ist also noch viel zu tun.

Allerdings zeigen diese Zahlen nicht, ob Frauen und Männer auch in derselben Branche und Tätigkeit dasselbe verdienen. Darüber hinaus wird nicht zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung unterschieden. Dennoch ist zu beobachten, dass Frauen, auch in ähnlichen Branchen insgesamt weniger verdienen als Männer.

2. Frauen sind selbst schuld an der schlechten Bezahlung.

Junge Frauen sind mittlerweile besser qualifiziert als gleichaltrige Männer. Im Job und bei der Rente stehen Frauen aber nach wie vor schlechter da. (Quelle: WSI) WSI

Kann man so nicht sagen: Oft wird Frauen vorgeworfen, sie seien selbst schuld an der schlechteren Bezahlung, weil sie traditionell eher Berufe wählen, die schlechter bezahlt werden – typische „Frauenberufe“ wie zum Beispiel Erzieherin oder Altenpflegerin. Das führt in der Tat dazu, dass Frauen statistisch gesehen weniger verdienen als Männer. Was jedoch oft vernachlässigt wird, ist die Arbeitszeit, die Frauen für sogenannte unbezahlte Tätigkeiten investieren, wie zum Beispiel die Pflege von Familienangehörigen. Das sind, nach Angaben des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, bei Frauen 45 Prozent des gesamten Arbeitslebens. Bei Männern sind es demnach nur 28 Prozent.

3. Frauen werden in Bewerbungsgesprächen bevorzugt.

Nein. Das Wirtschaftszentrum Berlin für Sozialforschung fand in einer der aktuellsten Studien dazu, die 2017 erschienen ist, heraus, dass es sogar umgekehrt ist. Frauen werden demnach in Bewerbungsgesprächen oft benachteiligt. In einem Interview mit der „Wirtschaftswoche“ sagte eine der Studienautorinnen, VWL-Professorin Dorothea Kübler, dass Frauen vor allem in von Männern dominierten Berufen Schwierigkeiten hatten, reinzukommen. Lebensläufe von Frauen, die die gleichen Angaben wie die der Männer hatten, wurden demnach im Schnitt um etwa eine Schulnote schlechter bewertet. Dadurch, so Kübler, würden die jeweiligen Branchen Potentiale verschenken. Das wiederum führe dazu, dass Frauen seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen würden und sie deshalb auch kaum in von Männern dominierten Berufen einsteigen könnten.

4. Frauen wollen gar nicht in Führungspositionen.

Jein. Eine weit verbreitete Annahme, die aber nur teilweise begründet ist. Untersuchungen haben ergeben, dass es Branchen gibt, in denen es tatsächlich weniger qualifizierte weibliche Bewerberinnen gibt. Das liege aber auch daran, dass bereits die Studiengänge von insgesamt weniger Frauen gewählt werden. Das sei gerade im technischen und ingenieurwissenschaftlichen Bereich der Fall. In anderen Branchen jedoch, zum Beispiel in den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften gibt es bereits seit Jahren mehr weibliche Absolventinnen.

Tatsächlich gibt es Frauen, die eher nicht in Führungspositionen arbeiten möchten. In einem Interview mit Bento sagte Anne von Fallois, Director der Personal- und Managementberatung Kienbaum, dass das unter anderem gesellschaftliche Gründe habe, zum Beispiel Selbstzweifel. Es lege nicht an den Frauen selbst, dass sie nicht in Führungspositionen wollten, sondern teilweise an den Bedingungen, die sie in den Unternehmen vorfänden.