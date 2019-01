Wie geht es dir zur Zeit?

„Was das Knie angeht, geht es den Umständen entsprechend gut. Die OP ist gut verlaufen. Aber natürlich liege ich im Krankenhaus und kuriere das noch die nächsten Tage aus. Dem Kopf geht es soweit auch gut. Er muss das verkraften. Es ist natürlich so, dass es in einer Sportlerkarriere dazu gehört. Wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, kann man in der Richtung schon viel gegensteuern.“

Wann war dir klar, dass es etwas Schlimmes ist?

„Ich sag mal so: Wenn man seinen Körper gut genug kennt und weiß, wie er reagiert und funktioniert, dann merkt man solche Sachen recht schnell. Bevor ich mit meinem Körper auf dem Boden aufgeprallt bin, war mir eigentlich schon klar, dass es was Größeres ist.“

Nach dem Spiel hast du dich von der Mannschaft mit einer emotionalen Rede verabschiedet. Was hast du gesagt?

„Das war mir wichtig. Als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, waren wir dann alle zusammen essen. Weil ich am nächsten Tag sehr früh zur OP musste, wollte ich mich bei den Jungs für die tolle Zeit bedanken, die wir zusammen hatten, dass wir gemeinsame Ziele verfolgt haben und sie diese auch bitte im Blick behalten.“

Wie geht die WM jetzt für dich jetzt weiter?

„Ich fiebere natürlich mit. Ich habe im Krankenwagen natürlich schon versucht, im Livestream alles mitzuverfolgen, bis dann alle Untersuchungen durch waren. Habe auf’s Handy gebannt geschaut. Viele Leute haben mir wie eine Art Liveticker durchgegeben. Hab da mitgefiebert. Das war ein riesen Spiel, dass sie das noch in der Schlussphase gedreht hatten. Das bringt mental natürlich extrem viel für so ein Halbfinale am Freitag und ich hoffe natürlich, dass sie den Weg dann auch weitergehen.“

