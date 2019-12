Einsam sein nervt und vor allem an Heiligabend empfinden viele das Gefühl als besonders stark. Aus dem Wunsch, daran etwas zu ändern, entstand 2017 auf Twitter der Hashtag #keinerbleibtallein. Daraus entwickelte sich eine Initiative, die inzwischen deutschlandweit aktiv ist. Anmelden, Leute kennenlernen, sich das erste Mal austauschen, all das geht online. Das sei auch ein großer Vorteil des Angebots, sagt Mitinitiator Christian Fein.

„Die Leute haben entdeckt, dass sie die Möglichkeit haben, ganz niedrigschwellig mitzumachen.“ Christian Fein

Inzwischen bringt „Keiner bleibt allein“ im ganzen deutschsprachigen Raum Leute zusammen, die sich an Weihnachten und Silvester mit anderen treffen wollen.

#keinerbleibtallein – So könnt ihr mitmachen! Über Facebook, Twitter oder Instagram eine Nachricht an „Keiner bleibt allein“ schreiben.

Kurz ist Trumpf! Dem Team reichen die Angaben aus eurem Profil und wenn ihr dazuschreibt, in welcher Stadt ihr euch befindet und ob ihr Gesellschaft anbieten wollt oder Gesellschaft sucht. Falls ihr eine Behinderung habt, solltet ihr das ebenfalls angeben, damit bei der Vermittlung auf Barrierefreiheit geachtet werden kann.

Das Team von „Keiner bleibt allein“ schaut sich alle Angebote und Gesuche an und versucht, Leute, die zusammen passen, einander zu vermitteln.

Ihr schreibt miteinander und wenn es passt, könnt ihr euch hinterher verabreden.

Stuttgart – Events für Singles und Weihnachten im Fasanenhof

Adobe Stock / Aaron Amat

Der Blog Stuttgarter Singles bietet eine ganze Liste an Events, die an Weihnachten, den Feiertagen und Silvester stattfinden. Dazu gehören der „Heilige Morgen“, ein Treffen am 24. Dezember, diverse Veranstaltungen und Essen an Heiligabend und beim „Heidenspaß“ sind alle willkommen, die mit Weihnachten selbst nicht wirklich etwas anfangen können. Auch Partys und der Christmas-Garden in der Wilhelma stehen auf der Liste.

Die AWO Stuttgart bietet an Heiligabend selbst eine gemütliche Feier an. Bei Kaffee, Stollen, Glühwein und Gebäck gibt es die obligatorische Weihnachtsgeschichte und gesungen wird natürlich ebenfalls.

Denzlingen – Sektempfang und Weihnachtsfeier

Auch in Denzlingen kann man gemeinsam mit anderen Weihnachten feiern. Um 18 Uhr gibt es im Kultur- und Bürgerhaus einen Sektempfang mit Bürgermeister Markus Hollemann. Anschließend gibt es ein gemeinsames Essen. Zwar sollte man sich vorher telefonisch für die Veranstaltung anmelden, wer spontan vorbeikommen möchte, ist aber ebenfalls willkommen.

Rheinland-Pfalz – Single-Reise über Weihnachten

Eine ganz andere Möglichkeit – nicht nur zu Weihnachten – um nicht alleine zu sein, ist eine Singlereise. Auch über die Feiertage gibt es hierzu besondere Angebote. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es spezielle Weihnachtsurlaubsreisen für Singles. Ähnliche Angebote gibt es in ganz SWR3-Land.