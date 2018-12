SWR3 Comedy Festival (16.-18. Mai)

Im Mai bringt SWR3 wieder eine ganze Stadt zum Lachen. Beim SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim, teilen sich Comedy Stars und Newcomer die Bühne und das drei ganze Tage lang. Mit dabei sind 2019 unter anderem natürlich SWR3-Comedy Man Andreas Müller, Bernhard Hoecker, GlasBlasSing, Eure Mütter, Fatih Cevikkollu, Hennes Bender, Katie Freudenschuss, Sascha Korf, Ralf Schmitz, Tobias Mann und die Comedytruppe Frauenpower.

Foto-Time mit Oropax vor der Live-Bühne auf dem Schlossplatz. SWR3 / Björn Pados

Ed Sheeran (23. und 24. Juni)

Sieben Jahre ist es inzwischen her, seit Ed Sheeran beim New Pop Festival die Menschen begeistert hat. Seitdem ging es für den charmanten Briten steil bergauf. Auch 2019 kommt er zurück nach SWR3Land. Zwei Tage in Folge spielt der Megastar am Hockenheimring.

See You Festival (13.-14. Juli)

Für alle die sich nicht entscheiden können, ob sie lieber ein Wochenende am See mit Wassersport verbringen oder doch lieber zu der Musik ihrer Lieblings-DJs tanzenn wollen, bietet das Sea You-Festival die Möglichkeit beides perfekt zu kombinieren. Am schönen Tunisee wird für alle etwas geboten, ob Raver oder Wasserratte. Auch in diesem Jahr haben die Macher eine bunte Mischung aus großen EDM DJs à la Lost Frequencies oder Sven Väth zusammengestellt.

DAS FEST (19.-21. Juli)

Der Berg ruft! Es ist jedes Jahr aufs Neue eines der schönsten Bilder, wenn über dem Mount Klotz die Sonne untergeht und die ersten Klänge der Headliner erklingen. DAS FEST ist nicht nur eines der größten Festivals in SWR3Land überhaupt sondern auch eines der schönsten.

Hier treffen Rock auf Reggae, Hip Hop auf Techno und ganz jung auf ältere Semester. Für Sido war es „Das schönste Festival auf dem er je gespielt hat“, verkündete er 2017 stolz nach seinem Auftritt. Wir sagen: Word!

Die ersten Headliner für 2019 stehen auch schon fest: Gentleman und die Jungs von Kettcar werden auf jeden Fall mit dabei.

SWR Sommerfestival

(07.-10.06. in Stuttgart und 16.-18.08. in Mainz)

Kinofeeling und vor allem ganz viel Musik. Das gibt es beim SWR Sommerfestival in Stuttgart. Neben der großen SWR Tatort-Premiere auf dem Schlossplatz in Stuttgart kommen viele Stars nicht nur als Leinwandversion, sondern ganz real in die Stadt. Zum Beispiel Joris. Der hat Anfang Dezember, für ein ausgewähltes Publikum eine sehr emotionale und exklusive Casino Session in Baden-Baden gespielt. In Stuttgart wird der junge Musiker dann das große Publikum begeistern. Mit dabei sind auch Sängerin LEA und der internationale Popstar Milow. Und auch beim Sommerfest in Mainz ist was geboten: Drei Tage voller Musik, Krimi und Talk rund um das Funkhaus in Mainz.

SWR3 New Pop Festival (12.-14. September)

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Mit dem New Pop Festival feiern wir jedes Jahr unser eigenes Festival in Baden-Baden und präsentieren euch die coolsten Newcomer des Jahres. Wenn man sich das Line Up der letzten Jahre ansieht, weiß man, das auch 2019 mit der ein oder anderen Überraschung gerechnet werden kann, die man jetzt noch nicht kennt. Neben den Konzerten gibt es drei Tage Party, Live-Lyrix und Interviews auf der Livebühne, sowie ein Haufen Unplugged-Konzerte für alle, die keine Tickets ergattern konnten.

In den letzten Jahren waren schon einige Top-Acts mit dabei, die man in so einem schönen "kleinen" Rahmen heute wohl nicht mehr sehen kann. Zum Beispiel Künstler wie Ed Sheeran, Bruno Mars, Wincent Weiss, Alice Merton, Imagine Dragons, Bastille und viele mehr.