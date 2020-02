Quaden Bayles ist kleinwüchsig und wird in seiner Schule gemobbt. Seine Mutter hat deswegen ein Video veröffentlicht.

Es zeigt ihren Sohn, wie er leidet, wie er weint und wie er schreckliche Dinge sagt: „Ich möchte mir ins Herz stechen. Du beobachtest mich. Es ist dir auch egal, wenn ich dich anschaue. Du hast mich das dümmste Kind in der Klasse genannt. Ich will gerade einfach nur sterben. Ich will meinen Kopf einfach nur in Glas schlagen. Ich möchte, dass mich jemand tötet und mich ersticht.“

I can stab myself in the heart. You watch me. Even you don't care when I'm looking at you. You called me the dumbest kid in the class. I just wanna die right now. I just wanna bang my head into a glass. I want someone to kill me and stab me. Quaden Bayles

Eigentlich wollte Mutter Yarraka diese Aufnahmen von ihrem Sohn nie veröffentlichen, aber die ganzen Anti-Mobbing-Maßnahmen scheinen nicht funktioniert zu haben. Denn sie habe einen Sohn, der fast jeden Tag Suizidgedanken habe und sie könne dies nicht mehr für sich behalten:

„Das ist die Auswirkung von Mobbing auf ein neunjähriges Kind, das einfach nur zur Schule gehen, eine Ausbildung machen und Spaß haben möchte. Aber an jedem verdammten Tag passiert etwas: er wird wieder gemobbt und verspottet. Und ich möchte, dass die Leute wissen, wie sehr es uns als Familie weh tut.“