Von 7 bis 8 Uhr ist Kaya Yanar am Dienstag nach Ostern unser Gast. Und er wird nicht nur einfach da sein – wir spannen ihn als Moderator für euch ein!

Das hat er in der SWR3-Morningshow schon mal geprobt und unsere SWR3-Hörer fanden: Hat er gut gemacht! Deshalb ist er jetzt zurück. Passt ja auch: Comedians haben jetzt in der Corona-Krise ja vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit als sonst...

Wir sind jedenfalls gespannt, in welchen Rollen er diesmal das Wetter und den Verkehr präsentiert, aber eins ist sicher: Es wird lustig mit Michael Wirbitzky, Sascha Zeus und Kaya Yanar in der SWR3-Morningshow!

Kaya Yanar zuhören: Webradio einschalten!

Natürlich ist Kaya nicht persönlich bei uns im Sendestudio. Er ist zugeschaltet: #stayhome.

Hier den Video-Livestream anschauen!

Steckbrief: Kaya Yanar – einer DER deutschen Comedians

Das macht er mit Corona:

Kaya Yanar hat jetzt, wo er nicht so viel auf Bühnen unterwegs sein kann, ein neues Hobby. Er ist jetzt unter die Gamer gegangen. Nicht allein, er braucht Hilfe und streamt wöchentlich Kayazockt im Netz, wo er neue Spiele ausprobiert oder sich jedenfalls ansatzweise mit dem Computer anfreundet. Als Neuling ist er noch nicht ganz auf dem höchsten Nerd-Niveau angekommen. Dafür ist es aber lustig, wenn er zum Beispiel das Spiel Papierkorb auf seinem Desktop entdeckt:

Ich zock am liebsten Papierkorb. Da kannst du Sachen rein tun und die wieder löschen. Und je nachdem, wie schnell du das machst, desto mehr Punkte kriegst du.

Natürlich stellen ihm die User auch Fragen im Stream, zum Beispiel zur Schweiz. Denn Kayar ist zwar einer der größten Comedians Deutschands, lebt ja aber mittlerweile in der Schweiz – der Liebe wegen:

Autobahnen in der Schweiz. Don't get me started! Hier gibt's ein Tempolimit von 120. So parken wir rückwärts ein in Deutschland!

Hier sind die Highlights von seinem ersten Livestream:

Hier kannst du immer live Kayazockt gucken

Seine Rollen:

Kaya ist bekannt dafür, besonders viele Rollen mit einer sehr liebevollen Art zum Leben zu erwecken. Dabei hat er sich schon immer kreuz und quer an allen Kulturkreisen bedient. Die Charaktere sind ein bisschen überdreht, aber immer auch selbstironisch.

Eine seiner absoluten Paraderollen: Inder Ranjid. „Heute hab ich einen guten Rat für alle Inder mit „K“, also Kinder. Oft wollen Kinder abends nicht ins Bett. Sie wollen lieber umherspringen und rennen und Faxen machen. Aber wenn es Abend wird, gilt die Weisheit von Balasinigaranigalagahzabadingan, die da heißt: Man soll am Tag, nicht an dem Abend toben…“

Preise:

Deutscher Comedypreis in den Kategorien „Bester Komiker“, „Bestes TV-Soloprogramm“ und „Beste Comedysendung“.

Pssst, wusstet ihr schon, dass…

…Kaya viele Fragen über fremde Länder und Kulturen um den Schlaf bringen? Zum Beispiel fragt er sich: „Warum essen Chinesen alles, was vier Beine hat und kein Tisch ist?“ Oder: „Warum sagen die Türken „muz“, wenn doch der Rest der Welt findet, dass das Wort „Banane“ völlig in Ordnung ist?“

Wie entsteht eigentlich die SWR3-Morningshow?

Kaya Yanar ist nicht jeden Tag bei uns und übernimmt die Moderation. Meistens müssen Wirby und Zeus das schon selbst machen. Und da fragen uns SWR3-Hörer manchmal: Sind die wirklich so lustig, wie sie im Radio rüberkommen? Antwort: ja. Wirf einen Blick hinter die Kulissen: