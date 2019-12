Lawinenunglück am Feldberg oder Skiwanderer stirbt bei Lawinenunglück in Österreich. Das sind zwei Schlagzeilen, die man immer wieder liest. Egal ob im Mittelgebirge oder in den Alpen: Lawinen können überall runterkommen und leider sterben dabei auch jedes Jahr Menschen.

Martina hat eine Lawine überlebt:

Lawinen-Opfer „Ich habe mit dem Leben gekämpft“ Dauer 1:30

Martina konnte nur überleben, weil sie schnell gefunden wurde. Auch sehr erfahrene Skifahrer oder Schneewanderer können in Lawinen geraten.

Lawinenrettung von Martina privat

Die wichtigsten Lawinen-Facts

Bei der Lawinenrettung…

…kommt es auf jede Minute an. Wer von einer Lawine länger als 15 Minuten verschüttet wird, hat fast keine Chance mehr zu überleben. Außerdem ist es super aufwändig sagt Julian Probst, der Lawinenexperte der Bergwacht Schwarzwald:

Das Schaufeln wird oft unterschätzt, wie lange das wirklich dauert. Bei einem Einsatz braucht man schon so um die 20 bis 30 Personen.

Ohne Ehrenamtliche…

…ginge so gut wie gar nichts. Hauptamtliche Ski- und Lawinenretter sind vor allem unter der Woche aktiv, an Wochenenden und Feiertagen praktisch nur Ehrenamtliche. Beispiel Schwarzwald: 1.500 Mitglieder sind bei der Bergwacht und die investieren sehr viel Zeit. Heißt: Zehn Wochenenden im Winter plus ein bis zwei Ausbildungsabende die Woche.

Die Lawinenvorhersage…

…ist super kompliziert und aufwändig. Schneeschichten müssen praktisch wissenschaftlich analysiert werden. Eine offizielle Lawinenvorhersage gibt es für Baden-Württemberg nicht, für die Bayerischen Alpen, Österreich und die Schweiz gibt es tägliche Updates.

Der Klimawandel…

…steigert indirekt die Lawinengefahr. Der Grund, sagt Hans Konetschny vom Lawinenwarndienst Bayern: Die Temperaturen und die Niederschläge steigen an, weshalb schnelle Wetterumschwünge vermutlich zunehmen werden.

Die wichtigsten Tipps: