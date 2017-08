Für bereits 6.500 € im Monat bekommt man einen sogenannten „Enforcement Trailer“, ein supermoderner mobiler Blitzer. Seit ein paar Monaten sind die in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Einsatz und die ersten Bilanz zeigt: Das Geschäft rechnet sich wohl.

Blitzer in Auto-Anhänger eingebaut

Thomas Brühl/Innenministerium Rheinland-Pfalz

Die Stadt Mannheim hat als eine der ersten zugeschlagen. Im Januar war's erst mal einer, seit Juli sind's schon zwei. Zieht man die Kosten für die Trailer ab, hat die Stadt in den paar Monaten mit ihnen schon knapp 400.000 Euro eingenommen. Das Prinzip scheint zu funktionieren: Eigentlich sind die Blitzer einfach in Auto-Anhänger gebaut, die beliebig irgendwo hingestellt werden können. Man kann sie sogar per Fernsteuerung bewegen, sie sind Akku betrieben und senden die erfassten Daten direkt in die Zentrale. Sie können mehrere Spuren überwachen und erkennen sogar, ob da ein PKW oder ein LKW fährt, für die ja vielleicht unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten gelten. Nur Fahrräder werden nicht ausgefiltert, wie man jetzt in einer Tempo-20-Zone in Mannheim gemerkt hat.

Klage gegen Blitzer gescheitert

Zwar hatte es nach den ersten Tests im letzten Jahr erst einmal Klagen gegen die Messergebnisse gegeben. Die sind aber gescheitert, die Richter sagen: Die Messungen sind völlig in Ordnung – damit konnten die Kommunen jetzt mit gutem Gewissen loslegen. Auch in Baden-Baden hat man gerade erst so einen mobilen Blitzer ausprobiert. In zwei Wochen sind knapp 3.000 Autofahrer geblitzt worden. Legt man das statistische Durchschnittsbußgeld zu Grunde, müssten so knapp 60.000 Euro zusammen gekommen sein.

Viel Geld, das da in die Stadtkassen fließt aber auch zum Hersteller Vitronic nach Wiesbaden. Die vermarkten ihr Produkt ziemlich effektiv – auf ihrer Homepage präsentieren sie sich u.a. ganz stolz als Sponsor beim „Bundeskongress Kommunale Verkehrssicherheit“ – da haben sich Vertreter von Ordnungsämtern, Verwaltungen und der Polizei aus ganz Deutschland in Bonn getroffen.

Beschmieren der Superblitzer bringt nur bedingt was

Für einen ihrer besten Kunden musste die Firma aber nur kurz über die Rheinbrücke, zum rheinland-pfälzischen Innenministerium in Mainz. Dort wurden gleich zehn Geräte für die Polizeipräsidien im Land geordert, fünf davon sind schon im Einsatz. Die haben bis jetzt zusammen mehr als 65.000 Verkehrsverstöße gemessen. Dabei fällt allerdings auf, dass die Polizeipräsidien ihre Superknipser sehr unterschiedlich einsetzen: Während das Präsidium in Mainz z.B. schon knapp 30.000 Fotos zusammen hat, kommt das Präsidium Rheinpfalz gerade mal auf 645. Da wurde der Trailer allerdings auch besonders heftig bekämpft: Bei Dudenhofen wurde er z.B. mit Benzin übergossen und angezündet. Das bringt aber nicht viel: die Hülle ist u.a. flüssigkeitsabweisend und sogar kugelsicher. Bis jetzt wurden die Blitzer überwiegend besprayed und verklebt – das bedeutete dann lediglich: kurz putzen und weiter blitzen.

Die vielen Verstöße müssen natürlich auch bearbeitet werden: In den rheinland-pfälzischen Bußgeldbehörden wurden deshalb 160 neue Stellen geschaffen. Das Land rechnet durch die zehn neuen mobilen (und weitere vier neue stationäre) Blitzer mit Mehreinnahmen von knapp 30 Millionen Euro in diesem Jahr.

Mobil sorgt eben für den Überraschungseffekt

Apropos stationär: gegenüber denen festen haben die mobilen Blitzer einen klaren Vorteil: Man kann sich nicht dran gewöhnen. Eine neu eingerichtete Anlage auf der A3 bei Wiedtal hat z.B. im April mehr als 60.000 Autofahrer geblitzt – im Juni waren es nur noch 2.800.

Die Trailer stehen aber immer nur ein paar Tage irgendwo und überraschen dann schon wieder andere Autofahrer an einer anderen Stelle. Genau das findet die Polizei ziemlich gut: Grundsätzlich soll mit den Anlagen ja kein Geld erwirtschaftet, sondern die Verkehrssicherheit erhöht werden. Wer ständig damit rechnen muss, überall geblitzt zu werden, fährt ja vielleicht dauerhaft langsamer und damit weniger riskant. Ob diese These stimmt, wird man aber frühestens nächstes Jahr anhand der Unfallbilanzen sehen können.