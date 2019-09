Linke Spur nach links, alle anderen nach rechts – so funktioniert die Rettungsgasse! Zumindest in der Theorie. Das klappt selbst auf der Autobahn nicht immer. Noch schwieriger wird es in der Stadt. Es gibt Gegenverkehr, Kreuzungen, Radwege und auch enge Straßen. Wie können wir da den Rettungskräften den Weg frei machen? Wir haben bei der Feuerwehr in Aachen nachgefragt.

Lutz Rößeler ist Feuerwehr-Fahrschullehrer bei der Feuerwehr in Aachen. SWR3

So helft ihr Rettungskräften in der Innenstadt

Auch in der Innenstadt fahren Rettungskräfte oftmals mit bis zu 80 km/h, auch wenn da dann eine rote Ampel kommt. In diesem Fall ist am Steuer ein Auszubildender der Feuerwehr Aachen, rechts daneben Lutz Rößeler, der Chef der Feuerwehr-Fahrschule. Der gelbe Kleinwagen, der auf der Spur vor ihnen steht, hätte nach rechts ausweichen oder ein Stück in die Kreuzung reinfahren können. Dann hätte es für die Rettungsgasse gereicht, doch er bleibt stur und bewegt sich nicht.

So mussten wir jetzt in den Gegenverkehr rein, was wir nicht gerne machen. Lutz Rößeler; Feuerwehr-Fahrschule Aachen



Kreuzungen, Ampeln, Gegenspur – das ist erlaubt

Aber welche Möglichkeiten haben wir im Straßenverkehr, um den Rettungskräften Platz zu machen. Tatsächlich dürfen wir mehr als wir denken: vorsichtig auf den Gehweg fahren zum Beispiel oder auf die eigentlich verbotene Gegenfahrspur. Wenn kein Platz zum Ausweichen ist, dürfen wir sogar vor dem Einsatzfahrzeug herfahren.



Beispielsweise man ist in einer langgezogenen Rechtskurve, die nicht einsehbar ist, da ist es nicht schlau, am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Da wäre es zum Beispiel eine gute Möglichkeit bis zum Ende dieser Rechtskurve etwas Gas zu geben, etwas zügiger vor dem Fahrzeug herzufahren, um danach das Überholen zu ermöglichen. Lutz Rößeler; Feuerwehr-Fahrschule Aachen

Über rote Ampeln fahren – natürlich vorsichtig – ist ausnahmsweise auch okay. Wer dabei geblitzt wird, kann sich direkt an die Feuerwehr oder den Rettungsdienst wenden. Die helfen dann, dass das Verfahren eingestellt wird.

Auch Radfahrer und Fußgänger müssen aufpassen

Platz machen sollten übrigens nicht nur Autos, Busse und Motorräder. Auch Fußgänger und Radfahrer können die Rettungskräfte mitunter wertvolle Sekunden kosten.

Die denken auch: ‚Ich bin so schmal, ich kann ja gar nicht im Weg stehen!‘, aber wenn es halt eng ist, wir Gegenverkehr haben, müssen wir da genau so für bremsen wie für ein Auto! Lutz Rößeler; Feuerwehr-Fahrschule Aachen



An alle Autofahrer richtet Lutz Rößeler noch einen Appell: Auch wenn ihr nicht ausweichen könnt, auch wenn ihr vielleicht Panik habt, eins geht IMMER: kein Warnblinker, sondern nach rechts oder links blinken. So weiß der Rettungswagen, dass wir ihn wahrgenommen haben und zum Beispiel auf dem rechten Fahrstreifen bleiben und nicht die Spur wechseln werden. Das ist eigentlich so das Beste, was man dem Rettungswagen tun kann.

Die wichtigste Regel im Umgang mit Rettungskräften in der Stadt ist also ganz einfach: Richtig ist erst mal alles, was den Einsatzkräften hilft und einen selbst und andere nicht in Gefahr bringt.