Eine antike Hauptstadt mit einer sehr jungen Bürgermeisterin, gerade mal 40 Jahre alt. Ihrer Generation scheint es aber nicht besonders gut zu gehen in Italien. Seit Jahren verlassen viele junge, gut ausgebildete Menschen die Stadt und das Land und suchen ihre Zukunft woanders in Europa. Edoardo aber, der 30jährige Schauspieler bleibt Italien treu. Bäcker Stefano ist noch am überlegen: zurück nach Österreich gehen oder in Rom bleiben? Was hält die Menschen hier? Was treibt sie weg aus dem Land, in dem wir Deutschen doch so gerne Urlaub machen…