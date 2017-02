imago/eventfoto54

Friederike Kempter: Erfolgreich vor der Kamera

Friederike Kempter ist mittlerweile wohl eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Man kennt sie vor allem als Ausdruckstänzerin im Film Oh Boy, aus Ladykracher und natürlich als Kommissarin Nadeshda Krusenstern aus dem Münsteraner Tatort. Friederike Kempter ist im Kreis Ludwigsburg aufgewachsen und wollte nie was anderes werden als Schauspielerin. Eine Karriere in Babyschritten, aber stetig aufwärts, sagt sie selbst. Aber auch bei ihr lief am Anfang nicht alles glatt:

2:04 Radiobeitrag — Friederike Kempter: „Es kommt doch immer anders“

Für Friederike Kempter ist Schauspielerei der schönste Beruf. Ohne Rentenansprüche, ohne festes Gehalt, ohne zu wissen, ob man in fünf Jahren immer noch gefragt ist. Friederike Kempter verbucht diese Unsicherheiten mittlerweile sogar unter dem Begriff „Freiheit“ und kann diesem Zustand damit sogar noch was Positives abgewinnen. Dennoch, so sagt sie, sei die Schauspielerei zwar ein total schöner, aber auch ein ziemlich harter Beruf. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe:

2:08 Radiobeitrag — Friederike Kempter: Schauspielerei kann ganz schön hart sein

Beruf Schauspielerin: Traum und Alltag

Kristin Göpfert ist 36 Jahre alt und spielt seit zwölf Jahren an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen Theater, sie ist festes Mitglied im Ensemble. Das heißt normalerweise: zweimal am Tag Proben, Aufführung, Stimmbildung, Text lernen. Und Kristin Göpfert hat zwei kleine Söhne. Langeweile kennt sie nicht.

2:02 Radiobeitrag — Der Alltag einer Schauspielerin

Herausforderung Schauspielschule

Als Schauspieler gibt man sehr viel Persönliches in seinen Beruf. Auch schon bei der Ausbildung. Für Schauspielerin Kristin Göpfert von der Württembergischen Landesbühne Esslingen war auf einer Schauspielschule immer eine der größten Herausforderungen: ganz alleine auf der Bühne zu stehen und zu spielen, als Zuschauer nur der Dozent und womöglich die anderen Schauspielschüler aus dem Semester. „Es gibt Momente, da merkt man: Das wird heute nix… das fand ich immer das Schlimmste“, sagt sie.

So läuft eine Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule

Nur wenige Schauspieler werden einfach so entdeckt. Viele lernen ihr Handwerk auf einer Schauspielschule. Der große Traum: von der Schauspielerei leben zu können. Im deutschsprachigen Raum gibt es derzeit rund 80 private Schauspielschulen. Casting-Network hat eine Liste mit Kontaktadressen der Schauspielschulen zusammengestellt. Bei der Aufnahmeprüfung gilt es dann: zeigen, was man kann. Ausdruck, Improvisation, Monolog, Textsicherheit. Zum Beispiel an der privaten Schauspielschule Siegburg: Es geht um einen von 15 Plätzen, bei 300 Bewerbern.

Künstlervermittlung über die Agentur für Arbeit

Wer was werden will, der braucht einen Agenten. Und da gibt es zum einen die privaten Künstleragenturen, aber auch die Künstlervermittlung der Agentur für Arbeit. Das bedeutet aber nicht, dass dort alle arbeitslosen Schauspiele mit einer Nummer in der Hand auf dem Flur sitzen und darauf warten aufgerufen zu werden. Dort arbeiten Fachleute aus dem Schauspielberuf, die – wie im Fall der Agentur in Stuttgart – ganz gezielt Schauspieler für die Theater vermitteln. Altgediente, bekannte Schauspieler, aber vor allem den Nachwuchs.