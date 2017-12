Holz-Penis auf Ötscher Das etwas andere Gipfelkreuz Normalerweise freut man sich beim Erklimmen eines Berges ja auf das Gipfelkreuz und die schöne Aussicht. Oder man wird eben überrascht. Von einem Penis. mehr...

Den Zug verpasst, ein gruseliges Meeting gehabt und die kranken Kinder wollen aus dem Kindergarten früher abgeholt werden... manche Tage sind gruselig und stressig. Umso schöner, wenn in diesen Nerv-Momenten kleine, lustige und skurrile Geschichten aufploppen, die uns zum Lachen bringen. Im letzten Jahr haben wir unfassbar tolle kleine News und Geschichten gefunden und auf unserer Website mit euch geteilt – Zeit, sie wieder auszupacken und noch einmal zu lachen! Hier ist unser Best of: In welcher Welt...?

Penis für Bergsteiger

Normalerweise freut man sich beim Erklimmen eines Berges ja auf das Gipfelkreuz und die schöne Aussicht. Oder man wird eben überrascht. Von einem Penis, der dieses Jahr via Facebook für Aufsehen gesorgt und vielleicht sogar den Tourismus ein bisschen angekurbelt hat...

Pipi Langstrumpf wird verklagt

Eigentlich wollte eine schwedische Kindergartengruppe nur einen Ausflug in die Bibliothek machen. Doch dann gab es eine Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Die Kultfigur der schwedischen Autorin Astrid Lindgren – Pippi Langstrumpf...

Alexa macht Party

Es war nachts um 2 Uhr als eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in Pinneberg bei Hamburg die Polizei rief. Sie hörte laute Musik und sie und ihr Kind konnten nicht schlafen. Die Polizei kam und stellte fest, dass die Musik aus einer Wohnung im sechsten Stock kam. Doch da war niemand zu Hause. Nach klingeln und klopfen forderten die Beamten den Schlüsseldienst an. Nachdem die Tür geöffnet war, war aber schnell klar, wer der Ruhestörer war...

Papagei bestellt bei Amazon

Augen auf bei der Wahl des Haustiers! Jedenfalls gilt das für alle, die einen Sprachassistenten zu Hause haben: Die Londonerin Corienne Pretorius war äußerst verwundert, als sie von Amazon ein Päckchen bekam, das sie gar nicht bestellt hatte. Weder ihr Mann, noch ihr Sohn hatten eine Bestellung aufgegeben. Da blieb nur noch einer übrig: Papagei Buddy...

Problem für selbstfahrende Autos: Känguruhs

Ein Assistenzsystem in autonom fahrenden Volvos soll große Tiere erkennen, wenn sie auf der Fahrbahn stehen. Weil sie eine Gefahr für Auto und Fahrer darstellen könnten, soll das System bei Erkennen warnen – und wenn nötig sogar eine Vollbremsung einleiten. Bei Hirschen, Karibus – eine Rentier-Art –, Elchen und Co. klappt das auch schon ganz gut. Aber mit Kängurus hat das System des schwedischen Autobauers so seine Probleme...

Fliegen? Nicht mit Leggings!

Über Mode lässt sich ja bekanntlich streiten... Die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines hat zwei Mädchen nicht mitfliegen lassen – weil sie nicht angemessen gekleidet waren. Sie trugen Leggings. Das geht natürlich mal gar nicht – und verschaffte uns eine der absurdesten Meldungen 2017...