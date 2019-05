Seid im Blog ganz nah beim SWR3-Europateam mit dabei: Die Reporter zeigen euch, was in der Hauptstadt und hinter den Kulissen alles passiert!

Fakten über Polen

Polen hat …

… rund 38 Millionen Einwohner und die längste Strandpromenade Europas. Auf Usedom. Neben 500 km Küste gibt es hier außerdem fast 10.000 Seen und – die größte Christus-Statue der Welt. Die ist etwa 6 Meter höher als die am Zuckerhut in Rio.

Polens Regierung …

… wird von der national-konservativen PIS-Partei geführt. Als Protestpartei für Recht und Gerechtigkeit gestartet, hat sie das Land in vier Jahren Regierung tief gespalten. Sie hat öffentlich-rechtliche Medien vereinnahmt und den Rechtsstaat ausgehöhlt – zwischendurch protestierten Hunderttausende dagegen – dennoch liegt sie in den Umfragen derzeit vorne. Ein Grund:

Polens Wirtschaft ...

… boomt. Etwa die Hälfte Polens ist zwar noch Ackerfläche. Aber es siedelt sich immer mehr Industrie an – vor allem im Maschinen-, Auto- und Schiffsbau. Die Folge: eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten Europas, steigende Löhne und drohender Fachkräftemangel.

Polens Promis …

Neben Fußballer Robert Lewandowski und Skispringer Adam Malysz sind die Polen vor allem auf ihre großen historischen Köpfe stolz. Kopernikus, Marie Curie, Chopin und … logisch, Papst Johannes Paul II.

Besonders wichtig in Polen …

… sind Sechsen in der Schule. Weil das hier die beste Note ist. Ein leeres Glas wird solange nachgeschenkt, bis man etwas drin lässt. Und: hier spricht man sich oft mit Titel und Vornamen an. Also Herr Volker, Herr Marcus oder Frau Sonja. Denn auf duzen und Nachnamen stehen die Polen nicht so wirklich.