Es wird weniger geraucht in Deutschland. Das sagt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in ihrem Jahrbuch 2017, das am 11. April veröffentlich wurde. Seit Jahren nimmt der Tabakkonsum ab. Etwa sieben Prozent weniger Menschen rauchen als noch vor zehn Jahren. Grund seien, so die Hauptstelle, tatsächlich die gesetzlichen Rauchverbote. Die seien auch der Grund dafür, dass Rauchen bei Jüngeren mittlerweile als uncool gilt.

Krankheiten durchs Rauchen haben abgenommen

Herzinfarkte sind in Deutschland um zehn Prozent zurückgegangen. Das sei auch eine direkte Folge der Rauchverbote, sagt das Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Auch Gastronomie-Mitarbeiter haben weniger Probleme, zum Beispiel gehen bei ihnen Krankheiten und Probleme an den Atemwegen zurück.

Welchen Effekt die Verbote aber zum Beispiel bei Krebserkrankungen haben, das lasse sich noch nicht klar sagen. Verlässliche Untersuchungen dafür brauchen einfach noch mehr Zeit, sagt das Forschungszentrum.

Rauchverbot in Deutschland 2007 hat der Bundestag dem „Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens“ zugestimmt. Dazu kamen dann noch diverse Regelungen in den Bundesländern, es gibt also kein einheitliches Rauchverbot. In Bayern ist es am strengsten: Keine Kippen in Restaurants, Kneipen oder im Bierzelt. In anderen Bundesländern darf zum Beispiel in abgetrennten Nebenräumen geraucht werden, wenn dort kein Essen serviert wird. Auch Raucherkneipen sind in einigen Bundesländern erlaubt. Hier gilt dann: Die Kneipen dürfen nur Getränke anbieten und der Zutritt ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Oft ist auch eine bestimmte Größe ausschlaggebend: 75 Quadratmeter groß dürfen Raucherkneipen meistens maximal sein.

Was wurde aus den Eckkneipen?

Gibt es immer noch. Zwar haben viele Kneipen erst mal Miese gemacht, weil sie zum Beispiel neue Raucherräume einrichten mussten. Die Verluste seien aber mittlerweile wieder ausgeglichen, sagt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband.

Deutschland hinkt hinterher

Insgesamt klingt das ja eigentlich ganz gut! Es könnte aber noch besser laufen. Denn in Deutschland ist es zum Beispiel immer noch möglich, auf großen Plakaten für Zigaretten zu werben. Im Rest der EU hat man sich davon längst verabschiedet.

Namibia: drei Meter Mindestabstand

In Namibia ist Rauchen unerwünscht hoch 10. Weltweit gesehen ist das Land ziemlich einmalig und quasi eine Anti-Raucherzone. Verkauf und Konsum von Zigaretten, alles ist streng geregelt.

Es gibt keine Werbung für Tabakprodukte, landesweit gibt es keine Zigarettenautomaten, Qualmen auf öffentlichen Plätzen ist absolut tabu, in geschlossenen Räumen, Restaurants sowieso. Und schnell mal vor die Tür gehen und eine durchziehen geht auch nicht, denn zu Türen, Fenstern und Ventilatoren muss ein Mindestabstand von drei Metern eingehalten werden.

Und wehe nicht. Dann drohen saftige Geldstrafen, wenn man beim Rauchen erwischt wird. Das Gesetz wirkt übrigens: Tatsächlich sieht man in Namibia kaum noch Raucher, es sei denn, es sind Touristen.