So wird die erweiterte Notbetreuung in Baden-Württemberg geregelt

Da einige Geschäfte unter strengen Auflagen wieder geöffnet haben, können einige der Mitarbeiter dieser Geschäfte die erweiterte Notbetreuung beantragen, zum Beispiel in Baden-Württemberg.

Das Kultusministerium Baden-Württemberg schreibt dazu: Die erweiterte Notbetreuung ist vom 27. April 2020 an eingerichtet für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen sowie für Schülerinnen und Schüler

an Grundschulen und den entsprechenden Klassenstufen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie der Klassenstufen 5 bis 7 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Klassenstufen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Gibt es die Möglichkeit einer erweiterten Notbetreuung, so haben die meisten Kitas dazu bereits Schreiben verschickt. Darin wird dann nach einer Bestätigung des Arbeitgebers verlangt, dass die Eltern nicht Home-Office machen können. Aber nur weil es noch kein Schreiben gab, bedeutet es nicht, dass es diese Erweiterung nicht gibt.

Da der reguläre Kitabetrieb weiter untersagt ist, muss dieses Angebot aber weiterhin eine Notbetreuung bleiben und kann leider nicht für alle gelten. Wir sind uns der Belastung vieler Eltern sehr bewusst, aber wir müssen alle gemeinsam noch Geduld haben, bevor wir zur Normalität zurückkehren können. Der Gesundheitsschutz geht vor. Kultusministerin Susanne Eisenmann

Beispiel 1: Bessere Chancen, wenn einer in einem systemrelevanten Beruf ist

Wenn ein Elternteil zum Beispiel Ärztin oder Arzt ist, also einen systemrelevanten Beruf hat, und der andere einen nicht-systemrelevanten Beruf hat, zum Beispiel in einem Schuhgeschäft arbeitet, dann kann das Kind in der Kita-Notbetreuung abgegeben werden, wenn dies mit der Kita geklärt und beantragt ist und es ein erweitertes Notbetreuungsprogramm gibt. Es ist aber weiter eine Notbetreuung und nur wenn es genug Plätze gibt.

Beispiel 2: Schlechtere Chancen, wenn keiner in einem systemrelevanten Beruf ist

Wenn ein Erziehungsberechtigter zum Beispiel Ingenieurin oder Ingenieur bei Automobilhersteller ist und der andere Besitzerin oder Besitzer in einem Bekleidungsgeschäft, dann stehen die Chancen schlechter. Denn dann könnte ja einer von beiden das Kind betreuen – da beide in keinem systemrelevanten Beruf arbeiten. Es sei denn, einer von beiden hat eine Präsenzpflicht, weil Läden teilweise wieder geöffnet sind.

So wird die erweiterte Notbetreuung in Rheinland-Pfalz geregelt

Rheinland-Pfalz hat die Träger der Kindertagesstätten angewiesen, das Notbetreuungsangebot so bald wie möglich zu erweitern – spätestens aber bis zum 4. Mai. Notbetreuung bedeutet in Rheinland-Pfalz aktuell: Wer akut in Not ist und keine andere Lösung findet, kann bei der Einrichtung anfragen, ob sein Kind in der Kita betreut werden kann, hat eine Sprecherin des verantwortlichen Ministeriums SWR3 mitgeteilt. Mehr Infos, wer in Rheinland-Pfalz Anspruch auf eine Notbetreuung hat, wird auf deren Website aktualisiert.

Die Notbetreuung wurde durch die Vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 17. April 2020 ausgeweitet. Sie richtet sich: 1. an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, und zwar derzeit unabhängig davon, ob ein oder beide Elternteile diesen Berufsgruppen angehören. 2. auch an berufstätige Alleinerziehende und andere Sorgeberechtigte, die auf eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden. 3. ... mehr Infos hier.

Es ist sehr unterschiedlich von Land zu Land, von Kita zu Kita, es kann Kitas geben da gibt es Kapazitäten, es kann welche geben, da ist noch Platz für weitere Notbetreuungen, und es kann welche geben, die sind jetzt schon am Rand ihrer Möglichkeiten.