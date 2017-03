Die Kollegen vom WDR haben das aufwendig recherchiert, wer und was bei einer Kugel Eis alles beteiligt ist und da kam folgende Rechnung dabei raus: 35 Cent gehen allein für das Personal drauf. Also für die Menschen, die das Eis verkaufen, den Laden putzen, vielleicht noch die Buchhaltung machen. Dazu kommen Miet- und Energiekosten, also für die Kühlung, die Beleuchtung und Co. Dafür muss man im Schnitt rund 10 Cent rechnen.

SWR3

Rund acht Cent für die Waffel

Dann gibt es den Posten: Allgemeine Kosten – also Reparaturen, neue Geräte, die Instandhaltung. Das sind nochmal 10 Cent pro Kugel. Und die Rechnung geht noch weiter, denn ich zahle natürlich auch für die Waffel, die Serviette, den Löffel. Das wären rund acht Cent.

Wenn man das alles zusammenrechnet, bleiben dem Besitzer der Eisdiele pro Kugel 47 Cent. Und von diesen 47 Cent müssen dann noch die Herstellungskosten abgezogen werden. Und da kommt‘s natürlich darauf an: Stellt der Eisverkäufer sein Eis wirklich selbst her – das macht übrigens nur ein Drittel der Eisverkäufer – oder kauft er die Ware im Großhandel ein oder hat er nur Eispulver angerührt.

Bleiben unterm Strich 35 Cent Gewinn

Gehen wir mal von einem wirklich selbst produzierten Eis aus, sind Herstellungskosten von 12 Cent pro Kugel realistisch, für Milch, Sahne, Zucker, Schokolade, oder Obst und Bindemittel. Bleiben also für den Eisdielenbesitzer von der Kugel Schoko-Eis für 1 Euro 10 unterm Strich rund 35 Cent als Gewinn vor Steuern. Und davon legt er am besten noch was für die mauen Wintermonate zurück.