Bei Susanne aus Mainz war es besonders krass. Sie musste die Nächte an öffentlichen Orten verbringen, die rund um die Uhr geöffnet haben. Zum Beispiel in ihrer Hochschule oder auch im Café am Bahnhof, das nur eine Stunde am Tag geschlossen hat. Mittlerweile wohnt die 20-jährige Studentin im Studierendenwohnheim und kann über diese Zeit lachen.

Dutzende Bewerbungen und WG-Massen-Castings

Bis sie einen Platz im Wohnheim gefunden hat, war es allerdings eine harte Zeit. Sie hat dutzende Bewerbungen geschrieben und ist von einem WG-Massen-Casting zum nächsten gehetzt. Keine Chance. Dazu kommen dann noch die Vermieter, die in einer Studentenstadt wie Mainz wissen, dass sie alles anbieten können.

Sieben Quadratmeter, keine Küchenzeile und ein Klo auf dem Flur für 20 Leute. Super abgegammelt, und er wollte 280 Euro dafür haben. Susanne, Studentin aus Mainz

Dazu war Susanne nicht bereit. Für sie bedeutete das: Semesterstart ohne eigene Wohnung oder ein eigenes Zimmer. Zuerst ist sie zwei Wochen bei ihrer Schwester in Wiesbaden untergekommen. Danach in Mainz von Freundin zu Freundin gependelt. Das bedeutet Stress pur und mehr als drei oder vier Tage am Stück gehen nicht:

In so Acht-Quadratmeter-Wohnungen geht man sich einfach tierisch auf den Sack. Und wenn man sich ein 80-Zentimeter-Bett teilt, ist das auch nicht so zuträglich. Das ist auf jeden Fall anstrengend für alle Beteiligten gewesen.

Nach sieben Wochen hat's geklappt

Keine Wohnung zu haben bedeutete für die Studentin auch: Während andere sich auf Partys kennenlernen, ist Susanne raus. Wer schon bei Freunden unterkommt, der will denen auch nicht noch zumuten, nach der Erstiparty morgens um 4 Uhr in die Wohnung einzufallen. Daher war die Studentin anfangs ziemlich ausgeschlossen. Nach sieben Wochen hat sie Glück: Ruft noch mal beim Studierendenwerk an – und kurz vorher wollte jemand dringend sein Zimmer loswerden. Das hat sie jetzt. Erleichterung auf 21 Quadratmetern.

Als ich in die Uni kam und gesagt hab: Ich hab endlich ne Wohnung! Da hat irgendwer von meinen Kommilitoninnen gerufen: ‚Juhu, Susi ist nicht mehr obdachlos!‘

Warum gibt es Wohnraummangel? 1. Deutschland wächst Denn die Wirtschaft boomt. Seit 2010 kommen laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Durschnitt jedes Jahr rund 500.000 Menschen ins Land. Die meisten von ihnen wollen in die Städte und Ballungsräume. Genau wie die Deutschen. Auch sie ziehen weg aus den ländlichen Regionen. 2. Es wird zu langsam und zu wenig gebaut Salopp gesagt, kommen wir nicht hinterher mit dem Bauen – sagt das Institut der deutschen Wirtschaft. Ein Grund: zu wenig Fachkräfte. Außerdem sei es schwer, überhaupt günstig zu bauen, sagt etwa die Bundesarchitektenkammer. Unter anderem, weil Grundstücke sehr teuer geworden seien. 3. Es gibt zu wenig sozialen Wohnungsbau Der wurde in den 80er Jahren zurückgefahren. Das macht sich jetzt bemerkbar. Dazu kommt, dass Sozialwohnungen nicht immer sozial bleiben. Sie können nach üblicherweise 30 Jahren auf dem normalen Markt angeboten werden. 4. Zu viele Luxus- und Eigentumswohnungen Sagt der Mieterbund – dort, wo bezahlbare Mietwohnungen stehen könnten – würden oft teure Eigentumswohnungen gebaut, die sich der Durchschnittsverdiener kaum leisten kann.