Kira Weidle hat bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo für die nächste deutsche Sensation gesorgt.

Die gebürtige Stuttgarterin holte in der Abfahrt die zweite Silbermedaille nach Romed Baumann im Super-G. Schneller als Weidle (+0,20 Sekunden) war nur Mitfavoritin Corinne Suter aus der Schweiz, Zweite der WM 2019. Lara Gut-Behrami, ebenfalls auf der Schweiz, Weltmeisterin im Super-G, belegte Rang drei (+0,37).

Hier ihr Abfahrtslauf:

⛷🇩🇪🥈 Was für eine überragende Fahrt! Kira Weidle holt bei der Abfahrt in Cortina D'Ampezzo sensationell Silber! #SkiWM #Weidle https://t.co/gm4NvcD3KE Sportschau, Twitter, 13.2.2021, 12:08 Uhr

„Wahnsinn, ich weiß noch nicht ganz, was ich sagen soll, es braucht noch ein bisschen, bis ich es realisiert habe“, sagte die 24 Jahre alte Weidle, die für den SC Starnberg startet, in der ARD.

In der Ski-Abfahrt fühlt sich Weidle wohl

Weidle ist die einzige deutsche Speedfahrerin bei den Titelkämpfen in Italien. Im Super-G am Donnerstag, den sie auf Rang 19 beendete, war sie an einer Zwischenzeit sogar zwei Stundenkilometer schneller als Siegerin Lara-Gut Behrami (Schweiz).

Und in der Abfahrt fühlt sie sich noch deutlich wohler: 2019 raste Weidle in Cortina bereits auf Platz vier. In der laufenden Saison wurde sie schon Fünfte in Val d'Isère und Crans-Montana.