Was wäre, wenn nicht nur die verschiedensten Nationen in die USA eingewandert wären, sondern auch ihre Götter in Person mitgekommen wären? Darum geht es in der von Amazon produzierten Serie „American Gods“. Malte Dedecek hat die erste Staffel aus mehreren Gründen gefallen.

Da ist einmal diese abgedrehte Story. Der Gangster Shadow Moon kommt drei Tage früher aus dem Knast raus, weil seine Frau tödlich verunglückt ist. Durch ihren Tod ist er haltlos und weiß nicht, was er machen soll. Er wird von einem dubiosen Mann, der Mr. Wednesday genannt werden möchte, als Bodyguard angeheuert und führt uns so in die völlig abgedrehte Welt der alten und neuen Götter in Amerika.

Alte Götter bekämpfen neue Götter

Dieser Mr. Wednesday ist ein alter Gott, den ich hier nicht verraten möchte. Er sucht andere Götter aus dem Altertum auf, die fast in Vergessenheit geraten sind und daher im Vergleich zu früher nur noch in erbärmlichen Verhältnissen leben. Mit ihrer Hilfe will er die neuen Götter stürzen. Diese neuen Götter heißen Mr. World, Media oder Technical Boy. Sie sind durch die Verherrlichung von digitalen Medien, Geldgier und Drogen in die Welt gekommen.

Auf der Reise begegnen die beiden diversen abgefahrenen Göttern und Gestalten und spätestens, wenn auf einer Party diverse Jesusse verschiedener Nationalitäten und Kulturen auftauchen, wird es richtig schräg.

Die Story entwickelt sich langsam und die Charaktere sind toll. Aber was mir auch unglaublich gut gefallen hat, ist die Darstellung in der Serie – die Bilder und Szenen finde ich fantastisch.

Fazit

Mehrmals wird in kleinen Nebengeschichten gezeigt, wie Götter vor langer Zeit herrschten und dann in die USA kamen und hier werden völlig verschiedene Stile verwendet. Die Bilder sind insgesamt gewaltig, allerdings werden ebenso bildgewaltig auch Sex und Gewalt dargestellt – nur als Hinweis für eher empfindliche Zuschauer. Die Serie orientiert sich an dem gleichnamigen Buch von Neil Gaiman. Laut seiner Aussage wurde in den acht Folgen der ersten Staffel gerade mal ein Drittel seiner Story behandelt. Eine zweite Staffel ist in der Mache – ich freue mich schon drauf.