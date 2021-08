Fabio Tunno aus Bleichheim will einen Apnoe-Rekord knacken. Er will mindestens 65 Meter tief im Bodensee tauchen. Ganz ohne Hilfsmittel. Hier kommt ihr zum Livestream.

So bereitet sich Taucher Fabio Tunno auf den Rekordversuch vor.

Apnoe-Taucher tauchen ganz ohne Hilfsmittel. Tunno hat kein Atemgerät, er hält nur die Luft an. Das einzige, was er tragen wird sind Schwimmflossen und ein Neoprenanzug. Deswegen muss er vorher viel üben und einige Vorkehrungen treffen. Ganz wichtig: Atem- und Entspannungstechniken und der richtige Neoprenanzug.

Zwei Judges bzw. Kampfrichter des Dachverbands des Apnoe-Tauchsports AIDA (das steht für Association Internationale pour le Développement de l'Apnée), werden den Tauchvorgang überprüfen. Außerdem sind drei Sicherheitstaucher dabei, damit Tunno nichts passiert.

So funktioniert die Tauch-Disziplin für den Rekordversuch

Beim Apnoe-Tauchen gibt es unterschiedliche Disziplinen. Es kommt unter anderem darauf an, ob der Taucher im Meer oder in einem See ist oder ob er flossen trägt oder nicht. Fabio Tunno taucht in der Disziplin CWT B im See. Das bedeutet "Constant Weight with B-Fins", also konstantes Gewicht mit zwei Flossen. Der aktuelle deutsche Rekordhalter ist Jens Stötzner. Er ist 2019 64 Meter tief getaucht.