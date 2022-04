Viele Grünanlagen sind zurzeit voll. Das Wetter spielt mit, wir dürfen wieder draußen in Gruppen chillen. Dabei nutzen viele Bluetooth-Boxen zum Musik hören. Das müsst ihr beachten.

Auf den Neckarwiesen in Heidelberg gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Ärger. Einige Menschen hatten sich über zu laute Musik aus Boxen beschwert, die verschiedene Liegenachbarn dabei hatten. Die Polizei hatte unter anderem eine Tanzschule weggeschickt, die zu Musik aus einem mobilen Lautsprecher ihren Unterricht draußen gemacht hat.

Die Regelungen für das Abspielen von Musik auf öffentlichen Anlagen im Freien sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Die meisten Kommunen haben in ihren Polizeiverordnungen geregelt, was erlaubt ist und was nicht.

Nach diesen Verordnungen darf man Musik in der Öffentlichkeit nur so laut laufen lassen, dass andere nicht gestört oder belästigt werden. Wann, beziehungsweise ab welcher Lautstärke das der Fall ist, kann man sicher nicht pauschal beantworten. Da kommt es auf die Situation vor Ort an, das heißt, wo man sich gerade befindet ,beziehungsweise ob Anwohner in unmittelbarer Nähe sind oder nicht. Da sollte man einfach den gesunden Menschenverstand einschalten.

Deshalb gilt in den meisten Städten: Solange niemand durch die Musik aus den Boxen gestört wird, ist es kein Problem. Wenn wir doch so laut Musik hören, dass sich jemand beschwert, dann werden wir in der Regel erst mal vom Ordnungsamt oder der Polizei drauf hingewiesen. So handhaben das unter anderem Stuttgart, Trier oder Heidelberg. Bußgelder gibt es erst, wenn wir auch nach Aufforderung die Lautstärke nicht runter fahren.

Es gibt aber auch andere Regelungen: In Tübingen beispielsweise ist das Abspielen von Musik aus Lautsprechern im öffentlichen Raum ab 22 Uhr generell verboten. Seit letzter Woche wird das auch kontrolliert. Wenn wir trotz Aufforderung die Lautsprecher nicht leiser drehen oder ausschalten, dann kann es auch richtig teuer werden.

Wer sich nicht an die Vorgaben der Polizeiverordnung hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann zu einem Bußgeld verdonnert werden. Wie hoch das ausfällt, entscheidet die Polizeibehörde vor Ort. Beim erstmaligen Verstoß wird es eher moderat ausfallen. Bei Wiederholungstätern kann es aber teuer werden. In den meisten Verordnungen ist die Rede von bis zu 5.000 Euro.

Am besten ist es also, die Bluetoothboxen nur so laut laufen zu lassen, dass es als angenehme Hintergrundbeschallung für eine Gruppe ausreicht – dann sollte es eigentlich keine Probleme geben.