Aluminium ist in höheren Dosen giftig. Aber Alu-Deos sind unbedenklich. Das kann man aus aktuellen Studienergebnissen ableiten, wo genau untersucht wurde, wie viel Aluminium über Deos oder Kosmetika in den Körper gelangt. Vor allem im Gegensatz zu den vielen anderen Aluminumquellen. Bei manchen Sachen kann man aufpassen: zum Beispiel bei Alufolie beim Essen. Wenn die Alufolie in Kontakt mit Salzigem oder Saurem Essen ist, kann sich viel Alu rauslösen und das sollte man tatsächlich vermeiden.

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim