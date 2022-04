Zunächst einmal versuchen wir, diese Rettung mit einem Rettungsbrett beziehungsweise einem Rettungsboot durchzuführen. Das gelingt natürlich nur dann, wenn der Verunfallte sich noch irgendwo festhalten kann. Ist das nicht mehr möglich, also müssen wir den Menschen retten, weil er nicht mehr in der Lage ist, irgendetwas zu tun, dann bleibt natürlich ein Körperkontakt nicht aus. Allerdings versuchen wir dann, die Person von hinten anzuschwimmen, damit nicht die Ausatemluft hin und her gepustet wird.