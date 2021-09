Freude für alle Ärzte-Fans: Die neue Single „Noise“ ist da inklusive Überraschungsbesuch im Musikvideo: Vom Ritchie schleicht sich ans Schlagzeug, aber bleibt da nicht lange…

Nachdem das letzte Ärzte-Album Hell eher aus der Pop-Ecke kam, klingt die erste Single aus dem neuen Album Dunkel sehr nach ihrem Sound von früher. Selbst schreiben sie: „Jetzt aber mal ganz klassisch: mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Tempo, Melodie, Hookline. Ordentlich laut.“ 19 Songs soll es geben und das Besondere bei Noise: Farin und Bela haben ihn zusammen geschrieben und singen auch gemeinsam. Das gesamte Album wird am 24. September erscheinen, bis dahin können sich die Fans noch über das neue Musikvideo freuen.

In dem fast vierminütigen Video gibt die Band ein absolut corona-konformes Konzert – vor genau einem Fan. Jeder steht in seiner Garage und macht Musik, während es ironischerweise für die doch niedrige Anzahl an Zuschauern einen Security gibt. Und das ist kein geringerer als Schauspieler Bjarne Mädel, der auch schon bei Bosse im Musikvideo zu Ich warte auf dich zu sehen war.

Während er gelangweilt aber gewissenhaft und witzig seinen Job macht, schleicht sich der Schlagzeuger der Toten Hosen in die Band. Bela B schaut gerade nicht hin und schon steht Vom Ritchie auf seinem Platz. Besonders witzig für die Fans, denn beide Bands galten immer als Rivalen, auch wenn sich über die Jahre hinweg, dann doch eine gewisse Freundschaft entwickelt hat. Trotz aller Annäherungen wird Vom Ritchie sofort von seinem Platz geschmissen und zu den tausenden Fans geschickt, die vor dem Zaun stehen und auf den nächsten Konzertplatz hoffen. Der eine Fan ist nämlich in Ohnmacht gefallen und wird von Bjarne Mädel abtransportiert.