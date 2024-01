per E-Mail teilen

Am 30. September startet im Ersten die Serie Babylon Berlin, die preisgekrönte und aufwändigste Serien-Produktion Deutschlands. Worum geht es in der Serie und lohnt es sich, die nächsten Tage und Wochen regelmäßig dafür vor den Fernseher zu sitzen?

Berlin 1929. Eine Zeit des Umbruchs, eine unruhige Zeit, eine gefährliche Zeit, eine Zeit in der auch wild gefeiert wird. Kommissar Gereon Rath kommt aus Köln nach Berlin, ermittelt offiziell im Sittendezernat und soll still und heimlich eine einzige Aufgabe erledigen: die Erpressung von Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer aufklären.

Berlin wirkt aufgedreht in dieser Zeit. So wie Charlotte Ritter: Arm und hübsch und nächtelang unterwegs in den Bars und Varietés der Stadt.

Auch politisch brennt Berlin. Die Kommunisten demonstrieren, die Polizei bekämpft sie mit aller Macht.

Mittendrin, zwischen Vergnügen, Verbrechen und Gewalt taumelt Gereon Rath durch dieses unbekannte, großartige oder größenwahnsinnige Berlin. Und der Zuschauer taumelt mit – auch durch die vielen Geschichten und Handlungsstränge, die in den ersten Folgen schon mal verwirrend sein können – denn neben Gewalt und Verbrechen geht es auch noch um Exil-Russen, Goldschmuggel, Waffengeschäfte und um die Verstrickung von Polizei und Reichswehr.

Babylon Berlin ist mehr als eine Serie – es ist ein gewaltiges Fernseh-Gemälde. Die Varietés strahlen, die Wohnungen der Proletarier bedrücken, die Stadt in den Kulissen von 1929 wirkt lebendig, die Schauspieler, die Kostüme, die Details und die schiere Größe des Films sind beeindruckend. Es ist ein Krimi – aber auch eine Reise durch eine Zeit, als die Republik auf der Kippe stand. Und genau das macht diese Serie manchmal so erschreckend aktuell.

