Norman Bates! Den schizophrenen Killer aus dem Hitchcock-Film Psycho kennen die meisten, aber wie ist der Typ eigentlich so geworden? Sind manche Menschen einfach tief böse oder werden sie durch ihr Umfeld erst böse gemacht? Um diese Fragen geht es in der Serie „Bates Motel“, die die Vorgeschichte von Psycho erzählt.

Schon als Teenager ist mit Norman Bates irgendwas nicht in Ordnung. Seine Hobbys: Tote Tiere ausstopfen und Mama gefallen. Mit jeder Folge Bates Motel taucht man ein bisschen tiefer in den Charakter ein. Man sieht die Warnsignale, spürt wie etwas unheimliches, gefährliches entsteht, aber seine Mutter Norma ist gegen diese Hinweise offenbar immun. Sie beschützt, vertuscht, verdrängt. Und sie steuert Norman auf eine ganz perfide Art.

Hingabe zur Mutter ist ungebrochen

Er erzählt ihr nach der Schule begeistert, dass seine Lehrerin ihm empfohlen hat, beim Auswahltraining für die Leichtathletik-Mannschaft mitzumachen. Darauf gibt er ihr ein Formular zum Unterschreiben. Sie zögert, blickt ihn erstaunt an – und dann fragt sie ihn ganz freundlich: „Norman, wie soll ich das bitte machen? Training nach der Schule und am Wochenende Wettkämpfe? Wir haben gerade ein Motel eröffnet. Du bringst mich in eine wirklich blöde Lage...“.

Zack, schon hat Norman ein mega schlechtes Gewissen und die Idee mit der Leichtathletik ist gestorben. Immer wieder hat Norman Blackouts, weiß nicht, wo er war oder was er getan hat. Er findet zum Beispiel plötzlich die Kette seiner ermordeten Lehrerin bei sich. Aber seine Mutter schützt ihn und er dankt es ihr mit bedingungsloser Hingabe!

Fazit

Die Serie pendelt irgendwo zwischen Psycho-Thriller und Drama, je nach Folge. Die ersten zwei Staffeln lassen sich super durchgucken, danach werden die Folgen etwas zäher. Bates Motel, eine tolle Serie für Hitchcock- und Horror-Fans.