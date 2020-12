„Wir arbeiten schon seit Wochen am Limit!“

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter. Alle paar Tage gibt es neue Rekordzahlen – an Infizierten, aber auch an Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Was ist in diesen Zeiten in Kliniken in SWR3Land los? SWR3-Reporter Patrick Schütz war in einer Klinik in Kaiserslautern.