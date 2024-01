Wie wird ein anständiger, intelligenter Mensch zu einem verschlagenen Anwalt für Kriminelle? Saul Goodman ist der Anwalt aus der Serie „Breaking Bad“ und war da so eine Kult-Figur für viele Fans, dass er seine eigene Serie bekommen hat. Und falls Sabrina Kemmer aus dem SWR3-Team mal Ärger mit dem Gesetz kriegen sollte, dann hätte sie gerne genau so einen Anwalt.

Denn Saul Goodman redet gern, viel und schnell und schafft es durch die absurdesten Argumente seine Klienten aus den unmöglichsten Situationen rauszuhauen. Er verhandelt sogar mit einem völlig durchgeknallten Drogenboss, mitten in der Wüste. Der will zwei Skateboarder killen, Saul schafft es aber, dass er ihnen jeweils nur ein Bein bricht. Von Todesstrafe auf sechs Monate Bewährung runtergehandelt. Das ist mal ne Leistung!

Keine Aufträge für McGill

Better Call Saul spielt sechs Jahre bevor sich der Chemie-Lehrer Walter White in Breaking Bad dazu entscheidet Crystal Meth zu kochen. Saul Goodman heißt da noch Jimmy McGill und ist ein schlecht bezahlter Pflichtverteidiger. Sein Mini-Büro hat er in einem Hinterzimmer eines Kosmetiksalons. Auf dem schäbigen Schreibtisch türmen sich die Rechnungen und der Anrufbeantworter sagt jeden Tag: „Sie haben keine neuen Nachrichten“. Völlig zu unrecht. Denn Jimmy McGill ist außergewöhnlich schlau und kennt so gut wie alle Hintertürchen der Rechtssprechung.

Anständigkeit hält nicht lange

Problem ist – er arbeitet gerne mal in der Grauzone, war vor seinem Jura-Studium auch schon mal kurz im Knast wegen diverser Trickbetrügereien. Er versucht wirklich anständig zu sein, kriegt aber einfach kein Bein auf den Boden und entscheidet sich schließlich für die dunkle Seite der Macht. Der Kontrast in dieser Serie stimmt einfach: Die Storys, wie der Loser-Anwalt Jimmy McGill zum skrupellosen Handlanger des Bösen wird, sind herrlich abgedreht und absolut überraschend, gleichzeitig ist es unfassbar traurig, wie Jimmy nach und nach seinen Glauben an die Gerechtigkeit verliert.

Es muss schnell ein Fake-Name her

Ach. Und wer sich schon immer gefragt hat, woher dieser komische Name Saul Goodman eigentlich kommt. Das klärt sich in der vierten Folge der ersten Staffel, gleich am Anfang, als sich Jimmy McGill bei einer seiner Trickbetrügereien schnell einen Fake-Namen einfallen lassen muss. Saul Goodman kommt nämlich von „It's all good man“ – Es ist alles gut, Mann!