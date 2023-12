Viele Paare kennen sich unglaublich gut, oder? Mit diesen 32 Fragen zur Sexualität könnt ihr genau das testen!

Wir stellen uns Folgendes vor: Ahmet und Lisa sind schon einige Jahre zusammen. Sie sind glücklich und eigentlich gibt es nichts, was sie über den anderen/die andere nicht wissen. Trotzdem ist Lisa neugierig, was Ahmet über einige Sexpraktiken eigentlich wirklich denkt. Aber einfach so ansprechen? Wirkt das nicht komisch und völlig abgedreht, einfach so beim Frühstück zu fragen „ und, was ist deine Lieblingsstellung? “.

One-Night-Stands , Vorlieben, Tabus – 32 Fragen zur Sexualität

Wie war dein erstes Mal? Welchen Promi würdest du nicht von der Bettkante stoßen? Hattest du schon mal einen One-Night-Stand? Kannst / Könntest du Sex und Gefühle trennen? Ist Sex beim ersten Date für dich ok? Oben oder unten? Blümchensex oder Kamasutra? Von hinten oder von vorne? Welche geheimen Fantasien hast du? Welche davon würdest du gerne mal umsetzen? Sex mit verbundenen Augen: Ja oder nein? Hast du Erfahrung mit SM, Bondage etc.? Reizt dich der Gedanke, gefesselt und deinem Partner ausgeliefert zu sein oder eher nicht? Würde dich ein Dreier reizen? Wenn ja: Mit zwei Frauen oder zwei Männern? Magst du es lieber mit Licht oder ohne? Sextoys: Ja oder nein? Stehst du auf Komplettrasur? Was findest du sexy, was eine Frau / ein Mann im Bett trägt? Bist du im Bett lieber der dominante Part oder umgekehrt? Findest du Sex im Auto gut oder blöd und unbequem? Könntest du dir vorstellen mit einem gleichgeschlechtlichen Partner Sex zu haben? Was törnt dich im Bett total ab? Wie sieht der perfekte Sex, also Vorspiel etc. für dich aus? Was war deine lustigste Sexpanne? Was ist deine Lieblingsstellung? Was war der verrückteste Ort, an dem du Sex hattest? An welchem Ort würdest du gerne mal Sex haben? Stichwort Sex an öffentlichen Orten: Macht dich das Risiko entdeckt zu werden an? Wie wichtig ist dir der Orgasmus deiner Partnerin / deines Partners? Kann man mit dir im Bett über Pannen lachen? Redest du mit deinen Freunden über dein Sexleben?

Genau dafür haben Sabrina Kemmer und Max Oehl für ihren SWR3 Podcast Doktorspiele ein wenig recherchiert und 32 intime Fragen zusammengestellt, die sich in einer Folge des Podcasts gegenseitig stellen. Natürlich wird es da intim – aber genau das ist das Prinzip vom Doktorspiele-Podcast: Über Dinge sprechen, die euch im Kopf und untenrum bewegen – worüber ihr aber vielleicht nicht mit jemandem sprechen mögt.

Ihr könnt euch also ein wenig von Sabrinas und Max‘ Stories inspirieren lassen und am Ende gibt’s ein Goodie: alle intimen Fragen noch mal. Damit kann man dann den Partner oder die Partnerin auf lustige Art ein wenig ausfragen. Wir wissen ja alle – in Lockdown-Zeiten weiß man nicht immer, was man tun kann. Wieso dann also nicht eine lustige Fragerunde zu den Vorlieben und Abneigungen des anderen? Wir wetten – ihr findet Dinge über eure Partner raus, die ihr immer schon wissen wolltet, euch es aber nie getraut habt nachzufragen.

