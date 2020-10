#followmeto the ocean – Uluwatu, Bali, Indonesia 📸: @hidwii Even the scariest ocean won’t freak you, if you know that someone is waiting for you on the coast. #следуйзамной в океан – Бали, Индонезия 📸: @hidwii Даже самый бушующий океан не испугает, если знать, что на берегу тебя кто-то ждёт.