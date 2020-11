Du sitzt allein zu Hause und hast deine Dating-App schon zum tausendsten Mal erfolglos durchgeguckt? Das muss doch nicht sein! In der Datingshow verkuppeln wir Singles aus SWR3Land.

Als Single ist der Corona-Winter eine besondere Herausforderung: ausgehen, Leute treffen – ist nicht drin. Wie soll man in Zeiten von Social Distancing bitte jemanden kennenlernen? Na, in der neuen SWR3 Datingshow zum Beispiel!

Singles in SWR3Land, ihr habt ein Date!

Heute Abend ab 18 Uhr spielt SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer „Wingwoman“ und verkuppelt Singles aus SWR3Land im Radio mit Kim und Marcel.

Marcel aus der Nähe von Neuwied

Marcel ist 27 Jahre alt und hat bis zum Sommer als Animateur auf den Kanaren und in Griechenland gearbeitet. In seiner Freizeit kocht er gerne. Bei einer Frau ist Marcel wichtig, dass sie ehrlich ist, Charakter hat und nicht größer als 1,70m ist – so groß ist er.

privat

Kim aus Efringen-Kirchen

Kim ist 25 Jahre alt und von Beruf Autorin. Was dich als ihr potentieller Freund erwartet? Mindestens einmal alle Harry-Potter-Filme mit ihr anzuschauen! Kim ist auf der Suche nach einem Mann, der Humor versteht, mit dem sie reden und lachen kann. Das ist auch wichtig, weil Kim bei Disney-Filmen immer die Lieder laut mitsingt. Selbst im Kino!

privat

Lernt Kim und Marcel kennen!

Schickt uns einfach einen kurzen Steckbrief von euch per Sprachnachricht über die neue SWR3 App oder an die 07221/2011 und beantwortet darin folgende Fragen:

Wer bist du? (Name, Alter, Wohnort)

Was macht dich besonders?

Über wen kannst du lachen?

Was kochst du, um andere zu beeindrucken?

Bei welchem Film musst du heulen?

Was ist eine Unart, die du nicht ablegen kannst?

In der Sendung spielen jeweils drei Kandidaten und Kandidatinnen um die Herzen von Kim und Marcel. Mit einer bzw. einem von ihnen werden die beiden noch während der Sendung ein virtuelles Date haben. Und wer weiß: vielleicht ist es ja die große Liebe?! ❤