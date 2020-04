Wer vor dem Altar stehen gelassen wird, kann dies auch in Kunst umwandeln – zum Beispiel mit Monika Fassmer. Sie hilft einem, die Trennung mit viel Kreativität zu meistern.

Monika Fassmer ist Hochzeits- aber auch Scheidungsfotografin. Mit ihrer Arbeit versucht sie Wunden zu heilen und den Glauben an die Liebe wieder herzustellen. Dafür fotografiert sie unter anderem Bräute, die ihre Brautkleider zerstören. Doch das Wort „zerstören“ mag sie eigentlich nicht so, erzählt Monika in SWR3: „Viel mehr ist es ein verwandeln.“

Sie selbst wurde kurz vor ihrer Hochzeit verlassen. Sie versteht, welche Phasen ein Mensch bei Trennung durch macht. Doch Monika weiß, die Eheschließung ist keine Garantie und auch nach einer Trennung geht es weiter und „ein neuer Lebensabschnitt beginnt“.

Das Hochzeitskleid verwandeln

Trash The Dress ist ein Trend aus den USA. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Monika erzählt, dass sie die Kleider schon in alle Richtungen verwandelt hat. Für eine Kundin besprühten Graffitikünstler das Brautkleid kunterbunt. Eine andere Kundin wurde von ihrem Mann verlassen, der Hunde nicht mochte. Die Konsequenz: Ihr Kleid wurde von Huskys zerrissen.

Über ein Kleider wurde flüssige Schokolade geschüttet, denn „das Leben ist süß“, so Monika. Das Brautkleid von einer anderen Frau wurde vergoldet, um den Wert der tragenden Person zu unterstreichen und aufzuwerten. Andere Brautkleider wiederum wurden auch einfach verbrannt.

Die besten Bilder von Monika seht ihr hier: