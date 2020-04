Beziehung: ja, Sex: nein! Für viele ist das unvorstellbar. Menschen, die keinen Sex wollen, sind häufig asexuell. Sie finden daran nichts schön – sie brauchen es nicht. Woher weiß man, ob man asexuell ist? Wie fühlt man sich mit Asexualität? Corinna Pette erklärt es.

Wie merke ich, dass ich asexuell bin?

Asexuelle Menschen haben überhaupt kein Verlangen nach sexueller Interaktion - auch wenn sie verliebt sind. Wir kennen das ja alle – wenn man sich verliebt, bekommt man Lust, will den anderen körperlich spüren. Das ist eigentlich die Phase, in der man häufig am meisten Lust auf Sex hat. Das kennen diese Menschen nicht.

Wann kann man asexuell werden?

Asexualität kann schon in der Pubertät auftauchen, wenn bei anderen die Lust kommt. Alle reden darüber, man will dazugehören, aber kennt das Phänomen überhaupt nicht. Es kann aber auch erst im Laufe des Lebens auftauchen. Asexuelle Menschen können Sex haben, aber sie können dem nichts abgewinnen. Das ist so, wie wenn ich Nudeln koche. Sie können Orgasmen haben und befriedigen sich auch selbst, aber eher, weil sie es ausprobieren wollen oder denken man müsste es machen. Ein schönes Gefühl ist es für sie nicht.

Welche Arten von Asexualität gibt es?

Es gibt asexuelle Menschen, die durchaus Sex haben. Es hat für sie aber eine andere Bedeutung. Und es gibt Leute, die sagen: Ich hab das Verlangen nicht, also lebe ich es nicht. Der Wunsch nach Beziehung ist bei ihnen genauso da. Dann ist Sex einfach eine Entscheidung, wenn es dem Partner wichtig ist. Ihnen ist es nicht wichtig und sie bräuchten es persönlich nicht.

Was ist Asexualität? Ich habe keine Lust auf Sex. Ich sehe darin gar keinen Sinn. Was soll das? Ich habe mich aber nicht entschieden, keinen Sex zu haben, wie eine Nonne oder ein Priester zum Beispiel, die der körperlichen Liebe bewusst entsagen. Sex ist mir fremd. Verlieben kann ich mich trotzdem. Und wenn die Freundin Sex will, dann mach ich mit, ihr zuliebe. Anderen ist schon Kuscheln oder in den Arm nehmen zu viel, vor Sex ekeln die sich richtig. Sexuelle Erregung kenne ich zwar, aber ich teile sie nicht mit einer anderen Person. Ich habe als Kind keine schrecklichen Erfahrungen gemacht und meine Hormonwerte sind in Ordnung. Ich bin nicht krank und nicht verklemmt. Ich will nur keinen Sex und es geht mir gut dabei. Und wenn ich in zwei Jahren ganz anders darüber denke, dann ist das auch ok, denn Asexualität kann auch temporär sein.

Was ist Demisexualität? Was löst es bei mir aus, wenn ich einen Porno anschaue? Nichts. Ein aufregendes Gefühl beim Flirt mit einem schönen Unbekannten, das Kribbeln in freudiger Erregung, kenne ich nicht, einen daraus entstehenden One-Night-Stand kann ich mir nicht vorstellen. Sex möchte ich nur mit jemandem, den ich sehr gut kenne, mit dem ich emotional sehr verbunden bin. Sex ist für mich etwas, mit dem ich meinem Partner zeige, dass ich ihn liebe. Seinen Charakter, seine Nähe zu mir. Dass mich die reine Lust mit einem Fremdem ins Bett treibt, dieses Gefühl, dieses Triebgesteuerte, das kenne ich nicht. Und das hat nichts mit moralischen Regeln zu tun. Ich hab da einfach keine Lust dazu.

Was ist Aromantik? Die einen haben das Verlangen nach Sex, die anderen überhaupt nicht. Was uns Aromantiker allerdings verbindet: Wir können uns nicht bedingungslos verlieben. Ich finde meine Freunde und Freundinnen ganz toll, wir reden über alles, sie trösten mich, wenn es mir schlecht geht und wir lachen zusammen. Es kann auch sein, dass mir ein Mensch besonders gut gefällt, dass ich den toll finde, dass ich mit ihm zusammenlebe. Aber verliebt bin ich nicht.

Ist wissenschaftlich belegt, woher das kommt?

Nein, das weiß man nicht. Wenn es eine sexuelle Orientierung ist, gibt es unterschiedliche Theorien: Es kann durch negative Erfahrung entstehen, aber es kann auch etwas Angeborenes sein – so wie Homosexualität zum Beispiel auch.

Seit wann ist Asexualität ein Thema?

Asexualität ist ein Phänomen, das erst in den letzten Jahren breiter diskutiert wird. Obwohl es schon in den 50er-Jahren aufgetaucht ist. Mittlerweile ist der gesellschaftliche Druck immens. Sex wird immer als etwas verkauft, was man haben muss, was immer toll ist. Es gibt einfach Menschen, die das nicht so empfinden. Da haben sich zunehmend Menschen gruppiert und sind damit auch an die Öffentlichkeit gegangen – ein Trend, der eigentlich von den USA aus ging.