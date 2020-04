Was tun, wenn der Sport beim Partner an erster Stelle steht? Wenn er oder sie sich für Fußball absolut und jedes Wochenende begeistern kann, in der Beziehung aber lange nicht so engagiert rüberkommt?

Deutschland, 27. Juni 2018, Deutschland ist bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden: Weinende Männer, die sich in den Armen liegen, nachdem sie Minuten zuvor noch wütende Beschimpfungen mit hochrotem Kopf in Richtung der Mannschaft herausgebrüllt haben. Männer, von Gefühlen übermannt. Wann hat es das zum letzten Mal in ihrer Beziehung gegeben? Also nicht das Brüllen oder das Weinen. Aber eben so Gefühle, Nähe, Romantik?

Liebe Männer, zeigt eure Gefühle! Beim Fußball klappt's doch auch! <3Gepostet von SWR3 am Sonntag, 8. Juli 2018 SWR3, Facebook

Volker van den Boom hat sich mit dem Thema Fußball und Beziehung schon intensiv beschäftigt. Gefühle zu zeigen in der Partnerschaft, sagt der Therapeut, ist komplizierter für die Männer. „So Gefühlssachen zwischen Menschen, das lieben wir Männer nicht, da haben wir keinen Plan für. Beim Fußball ist das alles schön geregelt. Wann man sich aufregt, wann man sich freut. Da ist das Tor und wenn einer von meiner Mannschaft da rein schießt, dann freue ich mich. Das sind klare Regeln. Zuhause, in der privaten Beziehung, da ist demgegenüber alles so unabwägbar, so Gefühlssachen, denen geht man lieber aus dem Weg.“

Auch Wut ist ein Gefühl

Mann kann sich jetzt sicher darüber aufregen, über diese Verallgemeinerung. Aber Wut ist ja wenigstens auch ein Gefühl. Wie Eifersucht. Wenn der Fußball und die Kumpels wichtiger sind. Nicht nur bei der WM, vielleicht sogar jedes Wochenende. Ganz falsch wäre da aber so eine nörgelnde Reaktionen des weiblichen Gegenparts: „Och nee, musst du schon wieder Fußball schauen?“ Da, so der Psychologe, könnte man auch einfach anmerken, dass man eifersüchtig ist. Auf den Fußball und die Kumpels. „Wenn du mit denen zusammen bist, dann bist du offen und lebendig. Und bei mir bist du so reduziert.“

„Schatz, du bist der Knaller“

Als Reaktion darauf könnte der Mann ja einfach mal versuchen, ein Kompliment mit der gleichen Hingabe zu formulieren, wie das „Boah, hast du diesen Schuss gesehen!?", beim 2:1 der Deutschen gegen Schweden. Vielleicht erinnert sich ja noch jemand daran. Wie wär es mit „Boah, was für ein Hammerkleid, Schatz. Du bist der Knaller!“ Nein, funktioniert nicht, sagt der Psychologe. „Wenn Sie das so den Männern sagen, dann schreiben die sich das in den Kalender und machen das dann einmal in der Woche.“ Das sei natürlich keine Lösung. Vielmehr gehe es darum, dass, wenn der Mann Gefühle hat, egal welche, und er seiner Frau davon erzählt, dass man hinter dem Erzählten diese Gefühle auch spüren kann.

Frauen sind nicht so cholerisch

Gut, es gibt auch fußballbegeisterte Frauen. Aber die, so sagt Volker van den Boom, gehen weniger cholerisch mit dem Thema Fußball um und weniger aggressiv. Die sehen das eher spielerisch und das, so meint er, sei etwas, was Männer noch lernen könnten. Volker van den Boom bietet auch spontane Konfliktlösungen für die Halbzeit an. Wenn es gar zu schlimm wird. Aber die meisten, sagt er, die kommen nach so einer Weltmeisterschaft, weil sich da Vieles angestaut und aufgeschaukelt habe. Aber wie bei allem gilt, sagt er, nicht erst alles in sich hineinfressen. Sondern darüber reden. „Aber nicht zu viel“, meint der Therapeut. Wenn Frauen zu viel reden, dann machen die Männer dicht. Nach so ungefähr drei Minuten. Der Experte empfiehlt „klare, eindeutige Ansagen. Auch wenn sie unbequem sind. Das verstehen wir Männer.“