Wenn einer in der Beziehung Fußballer/in ist, kann das belastend sein. Da geht es um Fußball schauen, ins Stadion fahren, die Kreisliga-Mannschaft unterstützen oder selber mitspielen. Aber wie ist das, wenn beide Fußball spielen? Und das auch noch erfolgreich. SWR3 hat ein Fußballpärchen in Tübingen getroffen.

Der Unterschied zu uns „Normalos“ geht bei Joy und Daniel Strähle schon beim gemeinsamen Fußballabend vorm Fernseher los. „Ich kenne das von viele Freunden: Die schauen entweder alleine oder, wenn sie mit ihrer Partnerin schauen, kann das eine Nervenschlacht werden – bezogen auf die Kommentare. Das Problem hab' ich zum Glück nicht“, sagt Daniel.

Sticheleien gehören dazu

Kommentare gibt's schon auch, nur eben andere. Joy ergänzt: „Wenn zum Beispiel jemand eine Chance vergeben hat, dann sage ich schonmal 'So wie du letztes Wochenende' oder, wenn mal ein Ball durchgeflutscht ist, dann ist auch mal ein lustiger Spruch auf den Lippen.“

Joy und Daniel Strähle haben beide lange sehr aktiv Fußball gespielt. SWR3

Das gegenseitige Sticheln mögen die beiden, aber manchmal wird's auch zu viel Fußball-Gestichel, dann sagt auch jeder, wenn's mal nervt. Mittlerweile gehen es Joy und Daniel sportlich insgesamt ruhiger an. Als beide noch aktiv waren, war es allein schon schwer, mal ein romantisches Wochenende zu planen, erzählen sie mir. Training, Spiele am Wochenende, Mannschaftsfahrt, Trainingslager, irgendwas ist immer. Selbst unter der Woche war es schwierig.

„Manchmal haben wir was geplant und dann hat uns der Trainer einen Strich durch die Rechnung gemacht: Das Spiel lief zum Beispiel nicht so gut, dann kann der so einen trainingsfreien Tag auch streichen“, erzählt Joy.

Terminplanung ist alles

Eines steht fest: Wenn beide in einer Beziehung Fußball spielen, braucht es einen sehr gut aufeinander abgestimmten Terminkalender. Joy: „Wir haben beide gemerkt: Wenn man nicht miteinander redet, dann kann es auch mal sein, dass man sich ewig nicht sieht. Ich hatte immer abends Training. Die Männer, die das ja professionell gemacht haben, haben zwei Mal am Tag trainiert. Das heißt, von den Zeiten her war das manchmal nicht ganz günstig für uns.“

Irgendwann musste ein Cut her

Die beiden haben sich in Kiel kennengelernt. Joy stand neben ihrem Lehramtsstudium in der 2. Bundesliga der Frauen für Holstein Kiel auf dem Feld und Daniel in der Kieler Herrenmannschaft in der Regionalliga im Tor. Getroffen haben sie sich 2011 zufällig, nicht beim Fußball, 2013 haben Joy und Daniel geheiratet. Als Daniel nochmal ins 350 Kilometer entfernte Neustrelitz wechselt, belastet das die Beziehung.

Daniel: „Das war schon ein ausschlaggebender Grund, dass wir da einen Cut gemacht haben und unseren Lebensmittelpunkt nach Tübingen verlagert haben.“

Daniel spielt nicht mehr aktiv, Joy unterrichtet an einem Gymnasium in Herrenberg und spielt beim TSV Lustnau. Das sei schon was Anderes als 2. Bundesliga, sagt sie. Ihren Ehrgeiz hat sie immer noch, der zeigt sich vor allem bei Niederlagen. Aber dafür hat sie ja einen verständnisvollen Mann, der weiß, wie er damit umgeht.

Daniel: „Joy ist dann mal ein bis drei Stunden ruhiger, aber nachmittags mit einem Eis geht's dann wieder in die andere Richtung und wir sind dann spätestens zu Sport im Dritten im SWR-Fernsehen wieder klar.“