Wenn du einen Ball oder Schlag in die Hoden bekommst, kannst du unfruchtbar werden. Stimmt das? Passend zur neuen Folge „Doktorspiele“ klären wir 4 Mythen auf!

Mythos 1: „Einen Ball oder Schlag in die Hoden bekommen, kann unfruchtbar machen“

Die Hoden sind sehr schmerzempfindlich – aber auch hart im Nehmen. Jeder Mann kennt den Schmerz, wenn ein harter Ball oder sonst was draufknallt. Wenn der Schmerz nach einigen Minuten abklingt – sollte alles in Ordnung sein. Grund zur Sorge sind Schmerzen, die auch nach einiger Zeit noch spürbar sind. Wenn sie dann noch anschwellen – sollte man sofort zum Arzt. Aber: Es gibt keine verlässlichen Studien über dauerhafte Unfruchtbarkeit.

Mythos 2: „Wenn du kein Fleisch isst, wirst du unfruchtbar!“

Auch hier gibt es keine verlässlichen Daten. Es gab 2014 eine Studie, die aufzeigte, dass Männer, die sich nur vegetarisch ernähren, eine verminderte Spermienqualität haben. Das kann unter anderem an dem eher in veganen oder vegetarischen Lebensmitteln vorkommenden weiblichen Hormonen (beispielsweise Östrogen in Tofu) liegen. Da es aber keine weiteren Daten hierzu gibt – eher Unsinn.

Mythos 3: „Wenn du enge Hosen trägst, kannst du keine Kinder machen!“

Tatsächlich kann zu enge Kleidung rund um die Hoden dazu führen, dass es den Hoden „nicht gut geht“. Denn sie sitzen ja mit Absicht außerhalb des Körpers, damit die Temperatur konstant gehalten wird – was wiederum zu einer gesunden Spermienproduktion führt. Wird dies eben durch zu enge oder nicht atmungsaktive Kleidung behindert, leidet die Gesundheit der Hoden. Es wird zu warm, sie bekommen zu wenig „Bewegung“ und all dies kann unter Umständen zu schlechterer Spermienqualität führen.

Mythos 4: „Fahrradfahren macht impotent!“

Wer normale Strecken mit dem Rad fährt, muss sich keine Sorgen um seine Hoden und sein Sperma machen. Vielmehr verhindert regelmäßiger Sport ja Übergewicht, Herz- und Kreislauferkrankungen und überhöhte Blutfettwerte – alles Faktoren, die wiederum die Qualität des Spermas beeinflussen. Fährt man sehr viel Fahrrad, kann es schon sein, dass die Hoden von der Temperatur nicht genügend gekühlt sind, oder sich ein gewisses Taubheitsgefühl bemerkbar macht – was aber auch schnell wieder verschwindet im Idealfall.

Was sind die Hoden?

Die Hoden sind „männliche Keimdrüsen“ – sie hängen an Samenleitern im Skrotum – dem Hodensack. Sie sind Teil der inneren männlichen Geschlechtsorgane und die Produktionsstätte der Samenfäden – also der Spermien.

Dies ist auch der Grund, wieso die beiden Hoden außerhalb des Körpers sind: So kann die Temperatur geregelt werden. Nur bei konstanten 35 Grad können die Hoden produktiv arbeiten. Ist es zu kalt – ziehen sie sich „zurück“ – also teilweise in den Körper. Ist es zu warm, hängen sie mehr im Skrotum.

Die Größe der Hoden variiert von Mann zu Mann. Das Vorurteil, die Größe der Hoden habe etwas mit dem Gewicht des Mannes zu tun, ist Unsinn. Die Größe hat ihr Maximum mit circa 40 Jahren erreicht, ab dem 50. Lebensjahr schrumpfen Hoden auch wieder.

Im Inneren der Hoden sind sogenannte Bindegewebsbalken und Scheidewände. Das kann man sich ein wenig wie einen Bienenstock im Inneren vorstellen, dort findet man ca. 250 bis 300 kleine Läppchen mit feinen Röhren, Samenkanälchen, die dann in ein Kanälchensystem münden.

Funktion der Hoden In den Hoden werden in verschiedenen Schritten die Samenzellen hergestellt, diese werden dann über das sogenannte Rete Testis – eine Art Leitung – in die Nebenhoden transportiert und dort „gelagert“, bis sie bei einem Samenerguss über die Harnröhre nach draußen transportiert werden. Eine weitere sehr wichtige Funktion der Hoden ist die Produktion des männlichen Hormons Testosteron. Dies geschieht in den Hoden in den sogenannten Leydig Zellen. Testosteron ist ein sogenanntes Androgen, ein Sexualhormon. Die Hirnanhangdrüse und der Hypothalamus steuern im Gehirn die Hoden, und somit die Ausschüttung des Testosteron. Testosteron wirkt auf Muskeln, Haut, Knochen, Gehirn und Organe, wie die Leber. Seine Wirkung findet sich auch im psychosomatischen Bereich. Wenn Jungs später pubertieren, brauchen sie das Hormon, damit sich die Hoden entwickeln können. Der Heranwachsende benötigt es, um zeugungsfähig zu werden. Der Bart wächst und der Stimmbruch setzt ein. Zu viel Testosteron, zum Beispiel durch Doping bei Sportlern, kann sehr gefährlich sein: So bekommt man zwar eine stärkere Muskulatur, aber auch Hautunreinheiten wie Pickel. Die Zahl der roten Blutkörperchen kann ansteigen, was wiederum zu einer höheren Thrombosegefahr und sogar einem Schlaganfall führen kann. Zu wenig Testosteron ist ebenfalls unter Umständen ungesund. Dies kann durch Fettleibigkeit, Zigaretten- und Alkoholkonsum der Fall sein. Männer mit zu wenig Testosteron sind weniger belastbar. Außerdem führt ein Mangel an Testosteron zur Verweiblichung des Körpers, es können sich größere Brüste bilden. Frauen haben ebenfalls Testosteron im Blut, jedoch deutlich tiefere Werte. Beim weiblichen Geschlecht wird der Botenstoff in den Eierstöcken und der Nebenniere gebildet.

Was ist die Prostata?

Die Prostata wird auch Vorsteherdrüse genannt und ist circa vier Zentimeter groß und walnussförmig. Sie umschließt die Harnröhre und sitzt unterhalb der Harnblase. An der Rückseite grenzt sie an den Anus. Deshalb ist sie von dort auch zu ertasten. Der Name Vorsteherdrüse kommt von „vorstehen“, sie sitzt quasi vor der Harnblase, wie eine Art Türsteher.

Hauptfunktion der Prostata Die Prostata produziert einen Teil der Samenflüssigkeit, in welcher die Spermazellen „schwimmen“, welche bei der Ejakulation über die Harnröhre nach draußen befördert wird. Die Spermazellen werden in den Samenleitern des Mannes produziert, wandern von dort in die Nebenhoden und gelangen dann eben bei der Ejakulation nach draußen. Beim Samenerguss des Mannes zieht sich die Prostata zusammen, genauso wie die Samenleiter und „schießen“ dadurch sozusagen das Sekret nach draußen. Das Prostatasekret ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit der Spermien, und damit für die Zeugungsfähigkeit des Mannes. Die dünnflüssige milchige Flüssigkeit enthält viele Enzyme wie das prostataspezifische Antigen (PSA). Dieses Enzym macht das Sperma dünnflüssiger.

