Absolut verständlich, dass Frauen nach Jahren des Pille-Schluckens nach Alternativen suchen. Verhütung ohne Chemie, Überlieferungen aus der Antike oder von Naturvölkern. Aber nicht alles, was verlockend klingt und seit Jahrzehnten schon als Gerücht durch Magazine oder durchs Netz wabert, hilft auch zuverlässig.

Scheidenspülung mit Cola nach dem Sex

Man kann festsitzende Schrauben mit Cola lösen oder Scheiben enteisen. Aber Cola tötet im weiblichen Körper definitiv nicht alle Spermien ab. Und es verklebt sie auch nicht zu wirkungslosen kleinen Klumpen. Das ist Quatsch!

Und Cola kommt den Spermien auch nicht schnell genug hinterher. Die sind schneller. Ja, auch, wenn man die Colaflasche erst schüttelt und die klebrige Brühe dann gezielt in die Scheide sprüht.

Ein Tampon schützt vor Schwangerschaft

Definitiv nicht. Es verursacht beim Sex höchstens Schmerzen und kann so weit in die Scheide gedrückt werden, dass man ihn selbst gar nicht mehr entfernen kann. An so einem Tampon schaffen es die Spermien locker vorbei. Vielleicht nicht alle – aber eins reicht ja.

Papayas und Feigen als Verhütungsmittel?

Das Hodenheißbad

Spermien mögen es nicht warm. Deswegen sind sie ja eher luftig in den Hoden etwas außerhalb des sonstigen Körpers untergebracht. Die Überlegung ist jetzt: Tauche ich die Hoden mindestens drei Wochen lang täglich eine dreiviertel Stunde in 46 Grad heißes Wasser, dann bin ich danach eine zeitlang unfruchtbar.

Damit die Hoden auch tatsächlich komplett abtauchen, werden sie zusätzlich mit kleinen Gewichten beschwert. Die Wirkung ist höchst umstritten, erfordert Disziplin, einen hohen Aufwand und dennoch ein zusätzliches Verhütungsmittel. Sicher ist hier nur eins: Es tut weh.

Vergesslichkeit macht schwanger

Einmal ist keinmal – auch so ein Spruch, der immer wieder auftaucht. Aber die Pille ist kein Lutschbonbon. Sie sollte täglich und am besten immer zur gleichen Zeit eingenommen werden. „Ach komm, einmal vergessen, wen interessierts?“ Zur Erinnerung: Eizelle und Sperma heißen die beiden.

Die Brüste-Massier-Methode

Nicht pauschal, aber unter ganz bestimmten Voraussetzungen ist eine Frau während der Stillzeit weniger empfängnisbereit. Und was, wenn man das jetzt simuliert? Also wenn man sich die Brüste täglich dreißig Mal im Kreis massiert und der Partner wie ein Baby zu bestimmten Zeiten an den Nippeln saugt? Dann müsste das doch auch funktionieren?

Also mal ehrlich: Wenn das beim echten Stillen schon nicht so hundertprozentig hinhaut mit der Verhütung, kann man sich dann tatsächlich auf die Simulation verlassen? Keine gute Idee.