Dieses Gerücht beruht auf einer über 20 Jahre alten Studie. Der zufolge sollen 16 Frauen an einem unbekannten, auf Hawaii wachsenden Pilz geschnuppert haben, und sechs davon einen spontanen milden Höhepunkt erlebt haben. Die anderen zehn hätten immerhin einen schnelleren Herzschlag bekommen. Das liegt doch bestimmt daran, dass die Düfte des Pilzes den Hormonen ähneln, die beim Sex eine Rolle spielen?! Das mutmaßen zumindest die beiden Autoren – viel mehr verrät die Studie nicht. Es könnte sich um den Pilz „Phallus indusiatus“ handeln, dem tatsächlich in manchen Kulturen eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird. Wer jetzt schon über den Namen gestolpert ist: Ja, der Pilz heißt Phallus und erinnert auch an einen.