Es gibt einen hohen Migrationsanteil an den Schulen und in vielen südosteuropäischen Kulturen – so erlebe ich es zumindest – ist Homosexualität etwas sehr Negatives, was nicht gewollt ist. Oder was Allah oder Gott nicht wollen. Es ist gegen die Natur. Ich weiß nicht, in welches Wespennest man damit sticht, dass man damit Leute auf den Plan ruft, die einem das Leben zur Hölle machen.

Stefan Richter