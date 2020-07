Kein anderer Teil unseres Körpers ist so gut versteckt wie der Intimbereich – und obwohl kaum jemand sieht, was sich dort verbirgt, eifern wir Schönheitsidealen nach.

In der SWR3 Beziehungsshow spricht Sabrina Kemmer über Scham, Unzufriedenheit und Intim-Operationen – mit Betroffenen, Experten und Therapeuten.

Der Weg zur Intim-OP

Lisa (Name geändert) ist Anfang 20. Ihre inneren Schamlippen sind länger als die äußeren: Rötungen beim Tragen von engen Jeans, Reibung beim Fahrradfahren, Schwellungen – unangenehm, aber jahrelang ganz normal für sie. Erst als ihr damaliger Freund sie darauf anspricht, warum ihr Intimbereich „so anders“ aussieht, wird Lisa unsicher. Sie informiert sich und stellt fest: die Schmerzen sind nicht normal. Und gleichzeitig fühlt sich Lisa nicht mehr schön, schämt sich für ihr Aussehen. Vor zwei Jahren beginnt sie, über eine Operation nachzudenken und entscheidet sich, ihre inneren Schamlippen verkürzen zu lassen.

Wenn so ein Spruch irgendwann mal kam, sitzt dieser Stachel sehr tief. Das werden die Frauen nicht mehr los. Dr. Sabrina Hohrmann, Plastische Chirurgin in Stuttgart

Manche Mädchen bemerken eine Veränderung in der Pubertät, bei anderen Frauen verändert sich das Aussehen der Schamlippen nach der Geburt ihrer Kinder. Aber woher kommt der Wunsch nach der perfekten Norm des Intimbereiches? Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, uns zu vergleichen. Kultur, Religion, Gesellschaft und Medien tragen dazu bei, dass wir bestimmte Erwartungen an unser Aussehen haben. Lisa hat sich direkt nach der OP wohler und selbstbewusster gefühlt. Aber natürlich ist das eine Entscheidung für jeden selbst, sagt sie in SWR3.

Keine Beziehung aus Scham?

Aber auch Männer vergleichen sich und sind oft unzufrieden – beispielsweise mit der Größe ihres Penis. Nacktheit bedeutet für viele Verletzlichkeit und das Abweichen von „der Norm“ führt zu Scham. Oft trauen sich Betroffene gar nicht mehr, Beziehungen einzugehen und ihre Sexualität zu leben. SWR3-Hörer Thomas (45) hatte noch nie eine Freundin. Sein Peniswachstum ist im Jugendalter wegen der Einnahme von Medikamenten gestoppt, er leidet unter einem sogenannten Mikropenis.

Die Genitalgröße sollte einen Menschen nicht davon abhalten, eine liebevolle Partnerschaft zu führen! Sexualtherapeutin Gabriele Aigner

Therapeutische Sexarbeiterin hilft bei Erektionsstörungen

Octavia ist seit 13 Jahren im Escortservice tätig und arbeitet mit einer Supervisionsgruppe von Sexualtherapeuten zusammen. Gelegentlich werden Klienten, die nach Therapiegesprächen etwas Erfahrung in der Praxis benötigen oder ihr erstes Mal erleben möchten, an sie vermittelt. Die meisten der Männer haben mit Erektionsstörungen zu kämpfen, doch auch Männer, die sich für ihre Geschlechtsteile schämen, kommen zu ihr. Mit Octavia können Männer üben, den Weg zurück ins Sexleben zu finden.

Die richtige Aufklärung ist wichtig

Sexualität ist in vielen Gesellschaften immer noch mit Scham, Schuld und Pein verbunden. Eltern verbieten ihren Kindern, den eigenen Körper zu entdecken, es kursieren Mythen, Selbstbefriedigung sei ungesund, Fragen kleiner Kinder, was sie zwischen den Beinen haben, führen zu Scham. Gabriele Aigner meint: „Die größte Basis passiert im täglichen Miteinander. Es muss darüber gesprochen werden können, ohne unangenehm berührt zu sein. Kinder sollen von den Eltern vor der Einschulung erfahren, wie die Genitalien heißen und aussehen. Sexualität ist Teil unseres Lebens.“

Kleiner Penis, riesen Problem?

Übungen für das Selbstbewusstsein, Umarmungen, lange Gespräche: Die therapeutische Arbeit mit Betroffenen ist ein langer Weg. Schönheits-OPs müssen für Gabriele Aigner gut überlegt sein:

Alle nicht medizinisch notwendigen OPs müssen vor dem Eingriff psychologisch betreut werden. Sind die Leute danach wirklich zufriedener? Am besten lebt man, wenn man sich jetzt schon akzeptiert.

