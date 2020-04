auf Facebook teilen

Vom einen auf den anderen Moment ist auf einmal alles anders. Eben noch glücklich vergeben. Und jetzt: Plötzlich Single. Bis man wieder für eine neue Partnerschaft bereit ist, muss jeder vier Phasen durchlaufen. Das ist bei jedem so, erklärt Psychologin Doris Wolf. So kommt ihr am besten dadurch.