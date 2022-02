Die SWR3-Beziehungsshow gibt Hinweise und zeigt Wege aus der Sex-Krise – wenn man sich gemeinsam auf die Suche macht. Auf geht's.

Kann Sport die Lust auf Sex steigern?

Gleich mehrere Gründe sprechen aus medizinischer Sicht dafür, meint Michael Mathers, Urologe aus Remscheid: Wer Sport macht, hat dauerhaft einen günstigeren Blutdruck und ist besser durchblutet, auch im Beckenbereich. Das hilft dabei, erregende Gefühle besser wahrzunehmen. Bei Männern führt eine bessere Durchblutung auch zu einer stärkeren Erektion. Bei Frauen führt sie zu einer besseren Lubrikation der Vagina:

Sportlich aktive Frauen haben weniger Probleme, „feucht“ zu werden.

Wer Sport macht, produziert außerdem mehr Testosteron – und damit mehr Lust. Das gilt für alle Geschlechter. Nicht ohne Grund gibt es die Vermutung, dass Menschen, die regelmäßig Sport treiben, insgesamt auch gesünder und aktiver leben. Sie rauchen oft nicht und trinken weniger Alkohol. Grob gesagt: Ein gesunder Körper hat einfach mehr Lust auf Sex als ein ungesunder.

Auch Stand-Up-Paddeln ist Sport – zusammen erlebt man es doppelt schön. Und danach...? imago images imago/alimdi

Die gute Nachricht für alle, die lieber auf der Couch sitzen: Dr. Mathers empfiehlt regelmäßigen Sport „nur mäßig intensiv“. Beispielsweise Yoga oder mal eine Runde joggen. Den Körper völlig auspowern mit einem Ultra-Marathon sei für die Lust fast noch schädlicher, als gar keinen Sport zu machen.

Keine Lust auf Sex nach der Schwangerschaft?

Sex nach der Schwangerschaft ist für viele Frauen kaum vorstellbar. Die Vagina ist geweitet von der Geburt, jetzt geht's erstmal um Rückbildung. Auch Wochenbettdepressionen sind eine Belastung, die zu Unlust führen kann.

Wenn Muttersein Angst macht

Allem voran merkt man in der Partnerschaft, dass der Schlafentzug vieles auf den Kopf stellt. Die neue Situation bringt einiges mit sich: Stillen oder Abpumpen, sich um das Kind kümmern und dennoch dem Job nachgehen. Das kann alles klappen, muss sich aber oftmals erst einspielen.

Erst einmal geht es also darum, die Beziehung mit viel Rücksichtnahme und Verständnis über diese harte Zeit zu retten. Der beste Tipp hier: Den Partner einfach machen lassen, selbst wenn er es anders macht. Es ist nicht schlimm, dass der eine Partner mit dem Baby anders umgeht, als der andere, es anders knuddelt, es anders in den Schlaf wiegt oder es anders sauber macht. Wenn sich das alles eingespielt hat, kann man auch wieder über intensive körperliche Liebe sprechen.

Einfach mal was für sich selbst tun, sich Zeit nehmen, sich streicheln. Was etwas abgedroschen und selbstverständlich klingt, hilft zu entspannen und Selbstbewusstsein zu tanken. Das Erleben des eigenen Körpers in schönen, einsamen Momenten kann viel für die sexuelle Lust tun. imago images Panthermedia

„Das Wichtigste wäre, wenn wir uns darüber im Klaren werden, woran es wirklich liegt“ , meint Iva Samina, Doula und eine erfahrene Mutter, die Schwangere bis zur Geburt begleitet. „Babys sind Energiesauger“, und da bleibe keine Energie für den Partner übrig. Wenn die Lust wiederkommen soll, können beispielsweise Rituale helfen.

Rituale für mehr Lust auf Sex

Sowohl Männer als auch Frauen können sich Zeit für den eigenen Körper nehmen. Sich selbst oder aber auch vom Partner sich einölen lassen, kann ein Ritual sein, das dabei hilft, seinen eigenen Körper wieder neu zu entdecken – und zu fühlen, dass schon die eigene Berührung sehr schön und sinnlich sein kann.

Ein weiterer Grund für einen Libidoverlust: Manche Frauen finden sich nach der Geburt nicht mehr so attraktiv, aber auch ein Mann kann sich durch die neue Rolle anders fühlen. Hier kann der jeweilige Partner viel tun: mit Geduld, aber eben auch mit Komplimenten. Die Lebensumstände mit einem Baby haben sich eben geändert und so ändert sich auch die Paar-Beziehung.

Sich selber wieder schön finden ist eine wichtige Voraussetzung, damit der Sex besser wird. Kleine Accessoires können sehr hilfreich sein. imago images images/yanatkachenko

Auch Verletzungen im Intimbereich von der Geburt spielen eine Rolle, wenn das Liebesleben leidet. In jeder Partnerschaft sollte klar sein: Nach der Geburt muss untenrum einiges heilen, Beckenbodentraining und Rückbildungsgymnastik hilft (und ist grundsätzlich extrem wichtig). Und der Heilungsprozess kann ein paar Monate dauern. Also: Geduld haben, wertschätzen, tolerant sein, Kuscheln. Es langsam angehen lassen.

Gibt es Essen für die Libido?

Ingwer, Austern, aber auch Avocados sollen die Libido in Schwung bringen – aber ob all das als Aphrodisiakum ist schlicht und ergreifend nicht gut erforscht. Exotisch stimulierende Speisen, die in manchen Ländern angepriesen werden, haben eher mit Traditionen und Mythos zu tun als mit einem wissenschaftlich nachweisbaren Effekt. Die seriöse Forschungslage dazu ist also dünn.

Lecker Schlemmen fürs Bett? Wissenschaftlich nachgewiesen ist die anregende Wirkung von Lebensmittel nicht – eine schöne, lockere Atmosphäre kann aber sehr wohl in Stimmung bringen. imago images imago images/Cavan Images

Zwar gibt es Lebensmittel, in denen auf natürliche Weise Sexualhormone vorkommen – allerdings in so geringen Dosen, dass dies keinen Effekt haben dürfte. Scharfes Essen beispielsweise regt die Durchblutung an.

Letztlich läuft es bei der Lust am Sex „durch Essen“ eher auf die Umstände raus: Ein cooles Candlelight-Dinner beispielsweise kann romantisch sein, entspannend und führt schon aufgrund der Umstände Partner näher zusammen. Und ganz im Ernst: Entspannte Romantik hat noch keinem Vorspiel geschadet.

Die Sexualität findet hauptsächlich zwischen den Ohren und nicht zwischen den Beinen statt.

