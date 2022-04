„Telefonsex hat was Charmantes, ist intim und weniger inszeniert als ein erotisches Foto“, sagt Mimi Erhardt. Sie ist Journalistin, hat über Telefonsex geschrieben und vieles ausprobiert. Mit SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer teilt sie in der Beziehungsshow ihre Tipps.

Was zeichnet Telefonsex aus?

Das Kopfkino, wenn der andere diese erotischen Vorstellungen in dir wecken kann. Das ist wahnsinnig heiß. Wenn der andere weiß, worauf du stehst. Je nachdem, wie man das gestaltet, kann ein gewisses Machtgefälle reizvoll sein.

Muss ich Telefonsex mögen?

NEIN! Wir alle haben verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben und das ist auch gut so. Finde für dich heraus, auf was du stehst und ob du mit Telefonsex diese Vorlieben befriedigen kannst. Bist du jemand, der etwas vor sich sehen muss, um in Stimmung zu kommen, ist Telefonsex womöglich nicht das Richtige. Bist du allerdings der Typ, der allein durchs Zuhören die passenden Bilder im Kopf hat, könntest du viel Spaß mit Telefonsex haben. Du solltest nichts tun, wobei du dich unwohl fühlst und im Gegenzug auch nicht deinen Partner oder deine Partnerin zu etwas überreden, das er oder sie nicht möchte.

Telefonsex – ist das was für mich?

Das kannst du ganz leicht herausfinden, indem zu beispielsweise unter der Dusche mögliche Sätze vor dich hin sprichst, die du am Telefon sagen würdest. Das können Anweisungen sein, die du deinem Partner oder deiner Partnerin gibst oder du erzählst von einer Sexfantasie, die du schon immer ausprobieren wolltest.

Doktorspiele 21.3.2022 Audiopornos – Sex für die Ohren Dauer 38:27 min

Ich will Telefonsex, mein Partner oder meine Partnerin nicht – was tun?

Denkst du nur, dass dein Gegenüber es nicht will oder habt ihr offen darüber gesprochen? Das ist nämlich wichtig. Gehe offen mit Telefonsex um, erkläre, was dich daran reizt und bringe die Gründe für das Ablehnen in Erfahrung. Gebt beiden Seiten ausreichend Zeit, sich zu erklären und trefft danach eine Entscheidung. Hier wieder wichtig: NIEMALS etwas tun, wobei sich eine Seite unwohl fühlt.

Wenn sich alle Beteiligten einig sind, Telefonsex auszuprobieren, können die folgenden Tipps die Leitung zum Glühen bringen.

Wie klingt die „perfekte“ Telefonsexstimme?

Mimi Erhardt empfiehlt tiefer und langsamer zu sprechen. Das fällt oft nicht leicht, besonders, wenn die Aufregung mitspielt. Deshalb der Tipp:

Einfach mal Dinge vor sich hin sprechen. Sich quasi in Stimmung sprechen, damit die Stimme nicht klingt, als sei man erst aufgewacht.

Was macht eine Stimme sexy? Das hat SWR3 Reporter Jakob Reifenberger herausgefunden. Er war bei einem professionellen Sprechtrainer – bei Mathias Hermann in Frankfurt. Und hat ihn genau das gefragt: Was muss denn passieren, damit wir eine Stimme hören und denken: Boah, der oder die klingt heiß!

Diverses 1.4.2022 Sprechtrainer: Was macht eine Stimme sexy? Dauer 1:29 min

Wenn ihr eine sexy Stimme haben wollt, dann solltet ihr es nicht übertreiben. Sein Tipp: Nutzt eure natürliche Stimme, die ist schon sexy genug – wenn ihr ein paar Tipps beachtet.

Diverses 1.4.2022 Tipps für eine sexy Stimme vom Sprechtrainer Dauer 1:59 min

Telefonsex ausprobieren: So kannst du anfangen

Finde dafür zuerst heraus, was für ein Telefonsex-Typ du bist. Was genau möchtest du sagen? Möchtest du überhaupt etwas sagen oder eher Anweisungen empfangen und dir Fantasien anhören?

Möchtest du dich zum Telefonsex verabreden oder ihn spontan starten? Beides kann funktionieren und hat seine Vorteile. Paare, die Sexdates reizvoll finden, sollten sich auch zum Telefonsex verabreden. Besonders bei Fernbeziehungen kann es helfen, wenn man sich vornimmt:

Ich nehme mir jetzt heute Abend Zeit, mache mir eine schöne Atmosphäre, ziehe mich sexy an. Wir haben heute Abend ein Date, ich rufe dich an und ich will, dass wir einfach unseren Spaß zusammen haben und es da richtig krachen lassen am Telefon.

Eine feste Verabredung für Telefonsex brauchst du jedoch nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass sich während eines „normalen“ Telefonats eine erotische Stimmung ergibt. Mimi empfiehlt, sich in so einer Situation heranzutasten.

Am Telefon kann man Dinge sagen wie: ‚Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht, ich stelle mir vor, du bist da‘, oder ‚ich habe dich vermisst, ich wünschte, du würdest jetzt bei mir liegen‘. Dann kommt vielleicht die Frage: ‚Was würdest du denn dann machen?‘ Und dann entwickelt sich da was.

Lass dich nicht verunsichern!

Nun kann es natürlich passieren, dass du dir die perfekten Sätze zurechtgelegt hast, deine Stimme und das Tempo on point sind und alles was du an Reaktion zurückbekommst ist Stille oder ein Kichern. Das kann hart sein aber lasse dich deshalb nicht entmutigen! Besonders, wenn du eine Spontanaktion gestartet hast, ist es vollkommen normal, dass dein Gegenüber überrascht ist. Sprich die Situation offen an, sag wie du dich fühlst und dass du gerne Telefonsex ausprobieren möchtest. Vielleicht ist es nicht nur für dich Neuland.

Telefonsex – was sollte ich lieber lassen?

Gerade zu Beginn solltest du dich nicht selbst aufnehmen und checken, wie deine Stimme klingt. Das kann zusätzlich verunsichern. Es ist okay, wenn du deine Stimme unattraktiv findest. Dein Gegenüber muss das nicht so sehen!

Auch wenn das schon oben erwähnt wurde: Es ist okay, wenn Telefonsex nichts für dich ist! Tu nichts, womit du dich unwohl fühlst und erwarte es auch nicht von anderen.

Mimi, erzähl uns von deiner größten Telefonsex-Panne!