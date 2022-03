Der Freund der besten Freundin, die Chefin, der Pfarrer oder gar enge Verwandte. Was ist, wenn sich zwei unter Bedingungen verlieben, die eigentlich keine Liebe zulassen?

Ein katholischer Pfarrer und die Organistin, Mutter zweier Kinder aus einer erzkonservativen Familie verlieben sich. Geht nicht! Denken viele auf Anhieb. In einer Gemeinde am Rand der schwäbische Alb ist das aber passiert und die Beziehung hat geklappt. Mit vielen Konsequenzen. Der Pfarrer musste seinen Job aufgeben, die Frau hatte einen harten Bruch mit Familie und Freunden und trotzdem hat sich das gelohnt. Sie führen seit Jahren eine glückliche Beziehung.

Die Konsequenzen bedenken

Genau diese großen Konsequenzen sind oft nötig bei Beziehungen, die unter unmöglichen Bedingungen entstehen. Wer eine Beziehung mit seinem Chef oder seiner Chefin eingeht, sollte sich klar sein, dass wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert, es auch mit dem Job so nicht mehr weiter gehen kann, sagt der Psychologe Wolfgang Krüger. Ein Jobwechsel wäre vielleicht schon angebracht, wenn es mit der Beziehung ernst wird. Manchmal kann es spannend sein, wenn eine Beziehung am Anfang geheim gehalten wird, aber es kommt immer ein Zeitpunkt, an dem das Geheimnis der Beziehung nicht mehr gut tut, so Krüger.

Aktiv dagegen wehren!

Viele wollen vom Kopf her gar nicht so eine Beziehung anfangen. Wenn sie sich zum Beispiel zur Frau des besten Freundes hingezogen fühlen, möchten Sie nicht eine Beziehung mit ihr eingehen und die Freundschaft zerstören. Damit das Bauchgefühl aufhört und der Kopf gewinnt, empfiehlt Wolfgang Krüger viele Gespräche. Er empfiehlt die Personen über viele Dinge zu befragen, so dass wir irgendwann eher zu viel über den anderen wissen. Denn laut Krüger verlieben wir uns irrational – immer nur wenn der andere noch etwas Abstand hat, wir noch nicht so viel über anderen wissen. In dem Moment, indem man ganz viel vom anderen weiß, wird die Beziehung sehr solide mit Bodenhaftung und das Liebesgefühl geht zurück. Vielleicht kommt sogar raus, dass man eher beruhigt ist, diese Beziehung nicht eingegangen zu sein, weil man dann plötzlich diverse Probleme des Menschen kennt, meint Krüger.

Mit Absicht unmöglich

Manchmal wird aber auch extra eine unmögliche Liebe gesucht, um mit eigenen Problemen klar zu kommen.

Immer dort, wo Liebe nicht ausgelebt werden kann, führt es dazu, dass die Leidenschaft größer wird.

Wolfgang Krüger spricht auch vom Romeo und Julia Effekt. Oft würden Leute mit Bindungsängsten sich in andere Menschen verlieben, die unerreichbar sind, weil so geschwärmt werden kann, ohne Angst zu haben, dass diese Liebe in einen Alltag übergeht. Dies lässt sich in einer Therapie behandeln. Krüger nennt vier wichtige Punkte, um von den Bindungsängsten Weg zu einer normalen Beziehung zu kommen:

Ich muss begreifen, was in der Kindheit passiert ist – Beziehung zum inneren Kind bekommen. Ich muss erheblich selbstbewusster werden. Lernen NEIN zu sagen, damit in der Liebesbeziehung nichts passiert, was ich nicht will. Ich muss tiefe Freundschaften eingehen, sodass ich nicht zu abhängig bin, vom anderen.