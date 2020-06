Wie wichtig die Rolle des Partners bei Geburt ist konnte ich erst verstehen als ich selbst an der Seite meiner Frau stand. In Zeiten von Corona schwebt der Satz "Partner müssen draußen bleiben" wie ein Damokles Schwert über den schwangeren Frauen. Einige Kliniken bitten die Männer dann "zur Geburt" mit in den Kreißsaal. Aber was heißt das genau? Wenn der Muttermund 4-5 cm ist, oder wenn der Kopf bereits einschneidet (sichtbar wird)? So wichtig der Partner in dieser Phase der Geburt auch ist, zum Helden der Frau wird er in der körperlich und mental vielleicht anstrengendsten Zeit der Frau: Der Eröffnungsperiode. Gerade in dieser wichtigen Zeitspanne soll Mann also vor der Tür warten. Kein gemeinsames spazieren gehen, keine Unterstützung bei der Atmung, kein Zuspruch vom Liebsten. Wer unterstützt die Frau in dieser Phase? Die wunderbaren, aufopferungsvollen Hebammen können es allein personell oft nicht leisten. Und sie wollten, wenn sie könnten! Also schwebt bei vielen Frauen ein Szenario im Kopf vor welchem sie sich fürchten. Allein gelassen bei Geburt. Ich glaube die Message ist bei allen angekommen. Corona ist ernst zu nehmen. #socialdistancing ist wichtig. Aber den Partner vom Großteil der Geburt seines Kindes fernhalten? Selbst die WHO rät von diesem Vorgehen ab. Meiner Meinung nach zurecht. Mangelnde Betreuung führt zu mehr Medikation unter Geburt. Mehr Medikation kann zu einer Interventionskaskade führen. Nehmen wir die PDA. Die Frau wird nicht angeleitet zu veratmen, in eine Entspannung zu kommen. Sie wünscht bald eine PDA. Die PDA führt vielleicht zur Immobilisation, was zu einer verzögerten Geburt führen könnte, die wiederum zu Interventionen führen kann. Ich zähle engen Kontakt zwischen mindestens! 5 Menschen. Bei einem anwesendem, untersützendem Partner hätte dieselbe Frau vielleicht nur zwei Kontakte gehabt. Nämlich Partner und schließlich Hebamme bei Geburt. Dieses Szenarion ist natürlich überspitzt, der Grundgedanke ist aber entscheidend. Ich glaube nicht, dass der anwesende Partner das Risiko mit entsprechenden Maßnahmen stark erhöht. Ganz im Gegenteil. Er kann helfen das Risiko zu senken, weil er seine Partnerin 1 zu 1 betreut. Was sagt ihr dazu?