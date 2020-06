Da ist man schon so lang befreundet und plötzlich fängt das Kribbeln an: Was setze ich alles aufs Spiel, wenn ich mich in einen Freund verliebe? Und wie sollte ich damit umgehen, wenn der beste Kumpel plötzlich Gefühle für mich entwickelt?

Um einen guten Partner zu finden, der wirklich interessant ist, muss man normalerweise ungefähr 300 potenzielle Männer oder Frauen kennenlernen - im richtigen Alter, der richtigen Bildungsstufe und so weiter. „Das heißt, wenn man fleißig ist, kann das ungefähr anderthalb Jahre dauern“, sagt Paartherapeut Dr. Wolfgang Krueger. Das ist natürlich anstrengend und man muss mit einigen Enttäuschungen rechnen. Da ist es manchmal naheliegend, den zu nehmen, den man bereits kennt. Das ist weniger anstrengend. Aber ist das auch sinnvoll? Kann eine Beziehung mit dem besten Freund oder der besten Freundin funktionieren?

Kann aus Freundschaft wirklich Liebe entstehen?

Es gibt auch Vorteile, wenn aus Freundschaft Liebe wird. Man kennt den anderen, man hat ihn „ausgetestet“ und kennt seine Schwachpunkte.

Eine Liebesbeziehung geht nicht an einem Mangel an Leidenschaft kaputt, sondern eine Liebesbeziehung scheitert immer zunächst einmal an einem Mangel an Freundschaft. Also daran, dass ich auf den anderen nicht mehr verlässlich eingehe. Dr. Wolfgang Krueger, Paartherapeut

Und vor allem bestehe die Hälfte einer Liebesbeziehung aus einer Freundschaft – aus dem „sich helfen“, zuhören und auf den anderen eingehen. Eine Freundschaft ist also für eine Liebesbeziehung eine gute Basis.

Tipp 1: Wie kann ich wieder nur befreundet sein, nachdem ich mit meinem besten Freund Sex hatte?

Das ist sehr schwierig. Denn wenn man eine erotische Beziehung beendet, ist normalerweise auch die Freundschaft vorbei. Plötzlich sind nämlich ganz andere Gefühle im Spiel: Eifersucht, Kränkung und frühere Erfahrungen.

Ich habe andere Erwartungen: der ganze Urschleim der Kindheit an Empfindlichkeiten, das kommt plötzlich zutage. Das kommt auch in eine Partnerschaft hinein. Dr. Wolfgang Krueger, Paartherapeut

Freundschaft lebt also von einem kleinen Abstand und in dem Augenblick, in dem Erotik hinzukommt und in dem man sich in den anderen verliebt, ist die Freundschaft vorbei. In der einen Nacht Sex zu haben und am nächsten Tag zu beschließen, dass es wieder Freundschaft ist, funktioniert nicht. Das Konzept Freundschaft Plus ist eine absolute Mogelpackung, sagt Dr. Wolfgang Krueger: „Wenn ich eine gute Freundschaft habe, dann muss ich einen gewissen sexuellen Abstand halten, sonst riskiere ich das Ende der Freundschaft.“

Tipp 2: Wie finde ich heraus, ob der andere auch in mich verliebt ist?

Redet der andere vielleicht manchmal wirres Zeug, oder einfach zu viel? Wenn man verliebt ist, sagt man oft Dinge, die man gar nicht sagen wollte. Sollte der andere also öfter mal die Kontrolle verlieren oder tollpatschig werden, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass er eventuell mehr will als nur Freundschaft.

Ein anderes Signal sind Berührungen. Reagiert der andere bei einer zufälligen Berührung plötzlich anders als früher? Zuckt er zum Beispiel etwas zusammen? Es gibt eine bestimmte Form von Berührung, an der man deutlich merkt, ob da „mehr ist“. Zum Beispiel, wenn man den anderen streichelt, und damit sozusagen körperlich mit dem anderen spricht. Dabei geht es nicht nur um die erogenen Zonen, sondern um die Spannung, die entsteht.

Oft sind junge Frauen in ihren besten Freund verliebt

Am häufigsten in einen Freund verlieben sich übrigens, sagt Paartherapeut Dr. Krueger, jüngere Frauen zwischen 25 und 33 - meistens in den Typ „einsamer Wolf“. Sie merken dann aber, dass von ihm nicht genügend zurückkommt. Wenn Frauen etwas älter sind, passiert das seltener. Sie haben dann meistens die Fähigkeit, die Signale des anderen rechtzeitig zu sehen. Sie haben ein Schutzprogramm, das sie rechtzeitig vor unerwiderter Liebe warnt.

Tipp 3: Wie kann man Freunde bleiben, wenn nur einer von beiden verliebt ist?

Es gibt zwei Fälle. Fall 1: Der andere ist verliebt. In diesem Fall sollte man sich respektvoll verhalten. Schließlich ist es eine Form von Anerkennung, wenn sich der andere in einen verliebt. Am besten geht man also souverän damit um. Wenn man selbst verliebt ist, sollte man akzeptieren, dass der andere nicht möchte. Im besten Fall gehen also beide souverän mit der Situation um. Das gelingt im Allgemeinen nur, sagt Paartherapeut Dr. Krueger, wenn beide einen sehr hohen Begriff von Freundschaft haben und sie unbedingt bewahren wollen. Dann kann man es schaffen, die erotischen Gefühle zu vernachlässigen.